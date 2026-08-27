DGM intensifica operativos en el Este y detiene 1,598 en un día

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM), en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mantiene una amplia ofensiva de interdicción en todo el territorio nacional, que dejó 1,598 extranjeros en condición migratoria irregular detenidos durante las operaciones realizadas este miércoles 26 de agosto.

Del total de detenidos, 226 fueron intervenidos en La Altagracia y Santo Domingo, equivalente al 14.14 % de las aprehensiones registradas a nivel nacional.

En las últimas 24 horas, equipos de inteligencia y reacción rápida de la DGM, apoyados por camiones y vehículos 4×4 para acceder a zonas de difícil tránsito, realizaron operativos en Higüey y comunidades de la provincia La Altagracia, entre ellas Friusa, La Piscina, Verón, Villa Playwood, Pueblo de Bávaro, Cabeza de Toro y Uvero Alto, en Punta Cana.

En La Altagracia fueron detenidas 54 personas, mientras que en otras provincias de la región Este se reportaron 56 en La Romana, 36 en San Pedro de Macorís, 26 en El Seibo, 16 en Monte Plata y 19 en Hato Mayor.

En Santo Domingo fueron intervenidos 171 extranjeros, específicamente en sectores como Manoguayabo, Sabana Perdida, Pantoja, Los Girasoles, Palma Real, Los Paralejos y Altos de Arroyo Hondo.

Las acciones también se extendieron a las provincias fronterizas, donde fueron detenidos 287 extranjeros en Elías Piña, 139 en Dajabón, 89 en Pedernales y 109 en Independencia.

La DGM informó que, del total de personas detenidas durante las operaciones simultáneas, 967 fueron interceptadas directamente por agentes migratorios.

A estas se sumaron 410 extranjeros entregados a las autoridades migratorias por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), 118 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y 103 por agentes de la Policía Nacional, para un total de 631 personas remitidas.

MAS DE 1,100 DEPORTADOS

Como parte del proceso de control migratorio, las autoridades reportaron además la deportación de 1,112 personas por los principales puntos de control fronterizo.

De esa cantidad, 583 fueron deportadas por Elías Piña, 324 por Dajabón, 111 por Jimaní y 94 por Pedernales.

La DGM informó, asimismo, que durante la madrugada de este jueves 27 de agosto fueron trasladados 446 ciudadanos haitianos desde el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina hasta el puesto de control fronterizo de Elías Piña, desde donde serían deportados hacia Haití.

De ese grupo, 137 son mujeres.

La institución indicó que los operativos forman parte de las acciones permanentes para detectar y detener a extranjeros en situación migratoria irregular, en coordinación con los organismos militares y policiales desplegados en las distintas zonas del país.

of-am