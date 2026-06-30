DGM detiene 914 extranjeros en situación migratoria irregular

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante operativos de interdicción migratoria realizados en distintas provincias del país fueron detenidos 914 extranjeros en condición migratoria irregular.

De ese total, 649 fueron captados directamente por agentes de la DGM, mientras que 265 fueron entregados por otras instituciones del Estado: 122 por la Policía Nacional, 139 por el Ejército de la República Dominicana (ERD) y 4 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

La institución indicó además que fueron deportados 761 extranjeros, tras concluir los procedimientos establecidos por la Ley General de Migración, a través de los puntos fronterizos de Elías Piña (384), Dajabón (175), Jimaní (150) y Pedernales (44).

Provincias con mayores detenciones

Las mayores incidencias se registraron en Santo Domingo (104), Elías Piña (72), La Vega (58), Dajabón (52), La Altagracia (49), Santiago (39), Espaillat (35) e Independencia (35), entre otras demarcaciones.

También se reportaron detenciones en Barahona, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Valverde, La Romana, Santiago Rodríguez, Bahoruco, Puerto Plata, Peravia y San José de Ocoa.

Operativos en múltiples zonas del país

Las intervenciones se desplegaron en sectores del Gran Santo Domingo como Villa Duarte, Herrera, Guaricano y la avenida Duarte; así como en Santiago, La Vega y diversas comunidades del Cibao.

En La Altagracia, los operativos abarcaron Higüey, Bávaro, Verón, Nisibón y zonas aledañas, mientras que en La Romana se extendieron a Villa Hermosa, San Carlos, Savica y otros sectores.

Acciones similares se realizaron en provincias fronterizas como Dajabón, Elías Piña, Pedernales, Jimaní y Montecristi, además de intervenciones en Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez y otras demarcaciones del norte y sur del país.

La DGM reiteró que estos operativos forman parte de su plan de control migratorio a nivel nacional, ejecutado de manera coordinada con organismos de seguridad del Estado.