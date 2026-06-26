DGM detiene 280 ilegales en operativos en varias provincias

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que agentes de Reacción Rápida (ARR), con el respaldo de organismos militares y de seguridad del Estado, detuvieron la madrugada de este viernes a 280 extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos de interdicción realizados en las provincias Montecristi, Espaillat y Elías Piña.

De acuerdo con la institución, en Montecristi fueron arrestadas 107 personas en intervenciones efectuadas en las comunidades de Palo Verde, Castañuelas, Santa María y El Copey. En la provincia Espaillat fueron detenidos 53 extranjeros en sectores como Canca La Reina, Higüerito, Los López y Maco, en el municipio de Moca, mientras que en Elías Piña fueron apresadas otras 120 personas.

La DGM también informó que durante los operativos desarrollados el jueves 25 de junio fueron detenidos en todo el país 927 extranjeros en situación migratoria irregular, de los cuales 302 fueron entregados por organismos de seguridad y defensa del Estado. Asimismo, 848 personas fueron deportadas hacia su país de origen tras completar el proceso correspondiente.

Las acciones de control migratorio se extendieron a diferentes provincias, registrándose 139 detenidos en Santo Domingo, 79 en Pedernales, 69 en Independencia, 59 en La Altagracia, 42 en María Trinidad Sánchez, 42 en Espaillat, 40 en Santiago, 36 en Elías Piña, 33 en Montecristi, 33 en Barahona, 15 en San Juan, 13 en Valverde, 10 en Peravia, ocho en Santiago Rodríguez, cinco en Puerto Plata y dos en La Romana.

La institución indicó que sus equipos mantienen presencia operativa en distintos puntos estratégicos del territorio nacional, reforzando las verificaciones migratorias en proyectos de construcción, zonas agrícolas y áreas residenciales, con especial atención a trabajadores del campo, obreros de la construcción y personal dedicado a labores domésticas.

La DGM señaló que estos operativos forman parte de la estrategia de fortalecimiento del control migratorio, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración, preservar el orden público y contribuir a la protección de la seguridad y la soberanía nacional.

of-am