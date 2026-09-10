DGCP mantiene suspensión a Condelca y Empresas Integradas

La DGCP recordó que en el 2025 suspendió a esas dos empresas junto a otras 18.

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ratificó la suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de las sociedades comerciales Condelca, S.R.L. y Empresas Integradas, S.A.S., tras rechazar los recursos de reconsideración presentados contra el acto administrativo emitido el 20 de noviembre de 2025.

El organismo informó que la medida continuará vigente mientras la Procuraduría General de la República (PGR) desarrolla investigaciones penales por presuntos delitos contra la Administración pública vinculados a procesos de contratación estatal.

ANTECEDENTES

La DGCP recordó que en noviembre de 2025 suspendió de oficio los registros de ambas empresas y de otras 18 sociedades comerciales, luego de una investigación realizada junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.

Según las pesquisas, fueron detectados indicios de vinculación con una estructura de proveedores que presuntamente habría manipulado procesos de contratación pública mediante prácticas fraudulentas, afectando la libre competencia y la igualdad de participación.

MEDIDA PREVENTIVA

Mediante las resoluciones RIC-0202-2026 y RIC-0203-2026, la DGCP aclaró que la suspensión del RPE no constituye una sanción penal ni una condena anticipada, por lo que no vulnera la presunción de inocencia.

Explicó que se trata de una medida cautelar, preventiva y temporal, sustentada en la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo y en la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación 416-23.

La institución concluyó que las empresas no presentaron pruebas suficientes para desvirtuar los fundamentos de la suspensión y sostuvo que sus intereses comerciales no pueden prevalecer sobre la protección del interés general, la libre competencia y la prevención de posibles actos de corrupción.

Las resoluciones fueron notificadas a la PGR, PEPCA, Contraloría General, Cámara de Cuentas y DIGEIG.

an/am