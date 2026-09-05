Detenidos otros dos brigadistas de Edesur por irregularidades

Al parecer la detención de los técnicos de la empresa contratista se produjo encima de un canasto cuando se presentaron en un establecimiento comercial a realizar supuestos cambios de caja de porta contador y cables ignorando los protocolos y sin la debida autorización, detalló Edesur en una nota.

En ese sentido, la eléctrica exhortó a la población a denunciar a cualquier brigada o técnico que ejerza o intente incurrir en esa práctica de cobro indebido o actuación irregular.