Detenidos otros dos brigadistas de Edesur por irregularidades

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Santo Domingo, 4 sep (EFE).- La eléctrica Edesur informó este jueves de la detención de dos miembros de una brigada contratista de la empresa por presuntas irregularidades en perjuicio de la distribuidora y un establecimiento comercial.
Al parecer la detención de los técnicos de la empresa contratista se produjo encima de un canasto cuando se presentaron en un establecimiento comercial a realizar supuestos cambios de caja de porta contador y cables ignorando los protocolos y sin la debida autorización, detalló Edesur en una nota.
En ese sentido, la eléctrica exhortó a la población a denunciar a cualquier brigada o técnico que ejerza o intente incurrir en esa práctica de cobro indebido o actuación irregular.
an/am
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