Detallistas de combustibles no aceptarán pago con tarjetas

El presiente del gremio, Juan Elías Pérez, indicó que las entidades bancarias retienen el 27 % de la utilidad bruta del sector.

Explicó que por cada galón de combustible vendido, las estaciones reciben un margen de 25 pesos, de los cuales la banca descuenta siete pesos, además de aplicar cargos adicionales por el uso de las tarjetas.

Pérez señaló, en nota de prensa, que la suspensión del servicio de cobro electrónico funcionaría como un paro nacional y que cuenta con el apoyo de otras distribuidoras.

Aclaró que el objetivo de la acción es evidenciar que las actuales condiciones operativas generan un déficit financiero para las estaciones de servicio.

El presidente de Anadegas dijo que expusieron la situación al presidente de la República, Luis Abinader.

El mandatario remitió el caso al presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, quien designó una comisión para evaluar las demandas.

Según el dirigente gremial, el diálogo no prosperó debido a la falta de respuesta y seguimiento por parte de la comisión asignada.

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