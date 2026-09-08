Destacan avance RD en ciencias, equidad y acceso educativo

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana registró avances en los resultados de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE), 2025 respecto a la medición de 2018, con una evolución especialmente favorable en Ciencias y fortalezas destacadas en equidad socioeconómica.

La evaluación, coordinada a nivel nacional por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), fue aplicada a 7,080 estudiantes de 15 años en 257 escuelas. La muestra representa a unos 127,900 estudiantes.

En Ciencias, el puntaje promedio pasó de 336 puntos en 2018 a 361 en 2025, un incremento de 25 puntos. La proporción de estudiantes que alcanza al menos el nivel básico de competencias aumentó de 15% a 26%.

Matemática subió de 334 a 339 puntos y Lectura de 342 a 346. Con 361 puntos, Ciencias fue el dominio con mejor desempeño en 2025.

LA EQUIDAD COMO FORTALEZA RELATIVA

PISA 2025 identifica la equidad como una de las fortalezas del sistema dominicano. El 12% de los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo logra ubicarse entre el 25% de mejor desempeño en Ciencias, un resultado equivalente al promedio de la OCDE.

Este hallazgo coincide con el informe de la UNESCO, que ubica a República Dominicana entre los países de América Latina que cerraron la brecha de participación en educación preprimaria organizada entre los niños del quintil de menores ingresos y los del quintil de mayores ingresos.

AVANCES EN ACCESO, PERMANENCIA Y APRENDIZAJE

La UNESCO documenta además progreso en acceso y finalización. La participación un año antes de la edad oficial de ingreso a primaria alcanzó 93%; la finalización de primaria, 96%; y la de secundaria, 64%.

En aprendizaje, la proporción de estudiantes que alcanza el nivel mínimo de competencia en Lectura al finalizar la primaria pasó de 8% a 16%, el doble del registro anterior.

Aunque miden dimensiones distintas, los informes de PISA y UNESCO coinciden en mostrar una trayectoria de mejora en acceso, finalización, equidad y aprendizajes específicos.

CADA DIA DE DOCENCIA CUENTA

PISA 2025 confirma el impacto del tiempo efectivo de clases. Los estudiantes con asistencia regular en las dos semanas previas a la prueba obtuvieron mejores resultados, con una diferencia de hasta 20 puntos en Ciencias frente a quienes acumularon cinco o más días de inasistencia.

El dato cobra relevancia al considerar que, durante el año lectivo 2024-2025, se perdieron en promedio 18.9 días de docencia por regional, según el Ministerio de Educación.

Ante esto, el MINERD informó que ha priorizado la protección del calendario y el horario escolar. En la Mesa de los Cinco Pilares se trabaja en un protocolo para prevenir interrupciones y asegurar la continuidad educativa, mientras que el Consejo Nacional de Educación incorporó dos semanas adicionales al calendario para compensar posibles pérdidas.

UNA TRANSFORMACION EN CURSO

Los resultados se presentan en un momento en que el Gobierno impulsa una transformación educativa integral, que abarca la reforma legal y curricular, con el objetivo de elevar la calidad y pertinencia de los aprendizajes.

El Ministerio de Educación indicó que utilizará la evidencia de PISA y de otras evaluaciones nacionales e internacionales para profundizar este proceso, con énfasis en el fortalecimiento de los aprendizajes y en el uso efectivo del tiempo de docencia.