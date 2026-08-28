Después de Trujillo: un lustro convulso,1961-1966

Antoliano Peralta Romero ha tenido una exitosa carrera como maestro del derecho y funcionario público; sin embargo, hay una pasión que ha venido manifestándose en él con la persistencia de las cosas inaplazables. Esa pasión es la escritura, conjuntamente con la investigación de temas relativos al derecho constitucional y ahora a la historia contemporánea.

Pero Antoliano Peralta no es un aprendiz en este campo; ya ha publicado dos libros. Uno sobre sus artículos publicados en diversos diarios nacionales titulado “Precision es jurídicas y otros temas” y otro “Reformas a la constitución política dominicana 1994, 2002, 2010, 2015, y 2024”, este último escrito conjuntamente con Rafael Peralta Romero y cuenta con una segunda edición aumentada.

En Después Trujillo: un lustro convulso, 1961-1966, el autor nos sumerge en los entresijos, en los intríngulis de uno de los períodos, a pesar de su cortedad, más decisivos de la historia dominicana reciente. Es reciente porqueapenas han pasado sesenta y cinco años de acaecidos; sin lugar a dudas, este espacio temporal forjó en gran medida el curso de la historia dominicana actual.

En “Después de Trujillo: un lustro convulso” el autor se ha esforzado en presentarnos una especie de guía de sucesos y personajes que fueron protagonistas en ese momento. Sirve este libro como resumen bien documentado de todo lo relevante de aquellos cinco años.

El libro inicia con los antecedentes, con los acontecimientos, que aceleraron la caída y el ajusticiamiento de Trujillo. Entre estos cabe destacar el atentado a Rómulo Betancourt y el asesinato de las hermanas Mirabal; el secuestro y desaparición de Jesús de Galíndez, al igual que las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, entre otros no menos relevantes. Después de la muerte del tirano, el autor presta especial atención a los partidos políticos; a la Junta Cívico Military al Consejo de Estado. El libro también analiza las caídas de dictaduras de la región en países como Venezuela, Colombia, Argentina y Cuba.

Asimismo, detalla las reformas constitucionales que promovió el régimen de Trujillo en sus días y las que serealizaron en el lustro posterior.

Un capítulo a destacar es el titulado Hechos inmediatamente posteriores al 30 de mayo; la confusión,el pánico reinante, la persecución de los ejecutores del magnicidio, el estado de terror generalizado, son detallados escrupulosamente en este pasaje del libro.

Sería prolijo enumerar la diversidad de temas que abarca el libro porque es muy amplia; sin embargo, hay que destacar la riqueza de las fuentes investigadas; la gran cantidad de figuras enumeradas e incluso analizadas y el rigor con que son tratados los datos, los personajes y las circunstancias. Además, el libro está ilustrado con imágenes muchas de ellas desconocidas hasta ahora, lo que denota un esfuerzo editorial importante.

Recoge el libro el desasosiego de la época, la incertidumbre, los miedos, y las luchas por recobrar la libertad conculcada durante más de treinta años.

Después de Trujillo: un lustro convulso,1961-1966 es una obra que viene a enriquecer el acervo histórico y cultural de la Nación y bien podría usarse como una guía didáctica en escuelas y universidades, por su calidad y rigor.

(La obra será presentada al país el día tres de septiembre en la sala Juan Bosch de la BibliotecaNacional PHU)