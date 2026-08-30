Desmantelan una red distribuía bebidas alcohólicas adulteradas

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SAN CRISTÓBAL.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), desmanteló una estructura dedicada a la fabricación, adulteración, etiquetado, envasado y distribución clandestina de bebidas alcohólicas, durante un operativo realizado en el municipio de Yaguate.

La intervención fue ejecutada en coordinación con la Mesa de Ilícitos, luego de labores de inteligencia iniciadas en abril y que permitieron identificar las operaciones de la estructura. Como parte de esas investigaciones, las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba 180 botellas de ron premium adulterado.

Durante el operativo fueron incautadas 25,496 mercancías ilícitas, con un valor estimado de RD$5,977,358.

Entre los productos decomisados figuran 4,780 botellas de bebidas alcohólicas premium listas para su distribución, 75 galones de alcohol puro y 27 garrafones de cinco galones preparados para el envasado.

También fueron ocupadas 1,363 botellas de 700 mililitros, tres galones de melaza y unas 1,542 botellas vacías, además de tapas, etiquetas falsificadas y precintos fiscales.

Las autoridades encontraron, asimismo, alrededor de 19,536 artículos ilícitos diversos, así como equipos y materiales utilizados para la elaboración y falsificación de los productos, entre ellos marcos serigráficos, troqueles y maquinaria industrial para el mezclado y envasado.

MICM ADVIERTE SOBRE RIESGOS DE SALUD

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que el Gobierno continuará fortaleciendo las acciones contra la fabricación y comercialización clandestina de bebidas alcohólicas.

Sanz Lovatón señaló que el objetivo es preservar los resultados alcanzados por el país en la prevención de muertes relacionadas con el consumo de bebidas adulteradas.

“Continuaremos realizando las acciones necesarias para que la República Dominicana continúe sin registrar ni una sola muerte por el consumo de bebidas adulteradas, como se ha logrado ya por más de cuatro años”, manifestó.

PARTICIPACION MINISTERIO PUBLICO

En el operativo participaron los fiscales Engers Reyna Manzueta, Wendy Martínez Garabito, Patricia Turbi y Aurelia Cuevas Román, de la Procuraduría Especializada para los Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA), además de inspectores del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).

Las autoridades indicaron que las actividades detectadas constituyen violaciones a la Ley General de Salud 42-01 y a la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación.

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