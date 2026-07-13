Designan a Rolando Guzmán como director periódico Hoy

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SANTO DOMINGO.- El Consejo Editorial del periódico Hoy anunció la designación de Rolando Guzmán como nuevo director de este medio, en sustitución de del periodista Bienvenido Álvarez Vega.

Guzmán asumirá la posición el próximo 1 de agosto, según se informó en un encuentro encabezado por Pepín, José Alfredo y Manuel Corripio, quienes son ejecutivos del Grupo Corripio, propietario de dicho periòdico.

José Alfredo Corripio explicó que la salida de Álvarez Vega responde a una decisión personal que este veterano periodista adoptó hace varios años para iniciar una nueva etapa en su vida que le permita disfrutar más de su familia y emprender proyectos profesionales independientes.

Agradeció la labor de Álvarez Vega al frente del diario y destacó su aporte a la línea editorial, rigor informativo y defensa de los valores democráticos. Señalò que bajo su dirección, Hoy consolidó su presencia digital y mantuvo su influencia en el debate nacional.

Guzmán es un profesional con trayectoria en medios de comunicación, en los cuales ha ocupado posiciones de responsabilidad editorial y académica. Es reconocido por su análisis en temas económicos, políticos y sociales.

Su designación se produce en un momento de transformación del ecosistema informativo, marcado por los retos de la digitalización y la necesidad de reforzar la credibilidad ante la ciudadanía.

sp-am