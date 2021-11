Deplora medidas contra la covid no se cumplan en R. Dominicana

SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología definió como «magras» las medidas adoptadas por las autoridades para controlar la pandemia del coronavirus, tras el levantamiento del toque de queda y otras restricciones.

La doctora Clevy Pérez dijo que se ha montado un teatro con la exigencia de las tarjetas de vacunación en instituciones públicas y privadas donde se aglomeran personas. “En muchos lugares se pide la tarjeta, pero ni siquiera se ve bien el nombre de la persona, si está la cédula, o sea es un teatro que hacen en muchas instituciones, haciendo crear que están verificando la tarjeta de vacunación y en verdad no lo hacen, entonces le están haciendo un flaco servicio a la comunidad y al país”, expresó.

FALSIFICACION DE TARJETAS

Pérez denunció que hay personas inescrupulosas que han llegado a un grado delictivo de tal magnitud, de pedir a algunos médicos que falsifiquen tarjetas de vacunación para que se las faciliten.

“De hecho una pediatra amiga me dijo como una señora, de una x religión, le llamó pidiéndole, en otras palabras, que falsificara el documento, y la doctora le respondió que no tiene acceso a esa tarjeta, y si lo tuviera no lo haría”, deploró la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología.

Dijo sentirse muy apenada de ver que en la República Dominicana hay personas que viven en la «cultura del chanchullo”, critican a los políticos y hablan de corrupción,pero personalmente mantienen actitudes corruptas y delictivas.

IFLUENZA Y DENGUE

En otro orden, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología alertó a la población sobre la prevalencia, en estos momentos, del coronavirus, la influenza y el dengue.

Indicó que se han presentado casos en que una persona cree tener la influenza cuando lo que tiene es el coronavirus y viceversa.