Denuncian reforma al Código de Trabajo amenaza derechos RD

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Santo Domingo, 11 jul.- La Confederación Sindical Unión Clasista de Trabajadores (UCT) de República Dominicana denunció hoy que el Gobierno decidió reintroducir un proyecto de modificación del Código de Trabajo, que constituye una nueva ofensiva contra los derechos conquistados por los obreros.

La UCT sostuvo en una declaración enviada a Prensa Latina que esa iniciativa no constituye una reforma para modernizar las relaciones laborales ni para mejorar las condiciones de vida de quienes viven de su trabajo.

Por el contrario, responde a una lógica que pretende trasladar el peso de la crisis económica sobre los hombros de los asalariados, debilitando garantías adquiridas durante décadas de lucha de la clase trabajadora, indicó.

La UCT responsabilizó al gobierno de Luis Abinader por insistir en impulsar una propuesta que reabre discusiones que ya habían sido debatidas y que preservaban la cesantía.

Asimismo, responsabilizó a los congresistas que promueven la aprobación acelerada de esa iniciativa, sin importarles los retrocesos que puedan producirse en los derechos laborales.

El Congreso Nacional no puede convertirse en el instrumento mediante el cual se legalicen nuevas formas de precarización del trabajo; por el contrario, debe ser garante de los derechos de la clase portadora de la riqueza del país, dijo la UCT en la declaración suscrita por su secretario general, Juan Núñez, y por el secretario de Propaganda, José Encarnación.

Alertó que uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es la modificación del artículo 86 del Código de Trabajo, relativo al pago oportuno de las prestaciones laborales y a las consecuencias jurídicas para los patronos que incumplan esa obligación.

Sostuvo que debilitar esta disposición significa reducir los mecanismos de protección frente a prácticas abusivas que históricamente han afectado a miles de trabajadores.

Señaló que el verdadero debate debe ir mucho más allá de un artículo específico. Lo que hoy está en discusión es el modelo de relaciones laborales que tendrá la República Dominicana en los próximos años, afirmó.

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