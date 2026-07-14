Delegaciones de Líbano, Israel y EEUU buscan un acuerdo de paz

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ROMA 14 Jul.- Delegaciones de Líbano, Israel y Estados Unidos han mantenido este martes conversaciones «fructíferas» en Roma, en el marco de las negociaciones para un proceso de paz que incluya el desarme del partido-milicia chií Hezbolá y que, hasta el momento, no ha puesto fin a los ataques del Ejército israelí contra su país vecino.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado a Europa Press que «las conversaciones celebradas en Roma entre representantes de Estados Unidos, Israel y Líbano han sido fructíferas y se han desarrollado en un ambiente positivo».

Además, el representante estadounidense ha asegurado que «ambas partes están deseosas de seguir avanzando», mientras que retomarán el encuentro en la capital italiana este miércoles.

Este mismo martes el Ministerio de Sanidad libanés ha elevado a 4.324 los muertos y 12.223 los heridos por bombardeos perpetrados por el Ejército israelí contra su territorio desde el 2 de marzo, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

Hezbolá y las fuerzas israelíes retomaron sus ataques ese día, poco después de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, en la que murieron altos cargos iraníes, incluido el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

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