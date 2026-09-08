Debilidades del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) 

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El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) padece desde su creación, hacen 43 años, de una serie de debilidades, las cuales muchas de ellas no han podido erradicarse, entre las que podemos citar, la falta de una contabilidad confiable y vigilada, lo que ha permitido en ocasiones, robos de recursos, distracción y mal manejo de las finanzas.

También, el afán insaciable de dirigir a esa institución, al igual que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), muchas veces en forma dictatorial. Muchos de sus dirigentes se han anclado, atornillado, amarrado y soldado en nuestras entidades y han creído que las mismas son herencias personales, compañías por acciones o sultanatos.

Además, muchos de estos han dirigido con el peor sectarismo, suprimiendo la democracia, y favoreciendo a quienes pertenecen a sus grupos y visten sus franelas. Algunos de ellos no pierden tiempo para beneficiarse primero del cargo, solicitar para ellos empleos en el gobierno, botellas y pensiones o aumento de las mismas, entre otras cosas.

También, algunos de esos dirigentes padecen la incapacidad administrativa para dirigir instituciones como esas, lo que ha permitido que las edificaciones se conviertan en ruinas, y los otros bienes muebles, como vehículos, en chatarras.

Por igual, podemos mencionar la incapacidad para luchar por la modificación de ley 10-91 de colegiación, totalmente ignorada por varios de sus presidentes y muchos dirigentes, lo que ha provocado que esa legislación sea obsoleta, y que sirva para poca cosa.

Asimismo, la ignorancia casi absoluta de quienes han sido sus dirigentes, de interesarse en estar al tanto de todos los procesos judiciales que han vivido los colegios de periodistas en la región, las sentencias que se han emitido en su contra, las jurisprudencias y leyes en América Latina, incluyendo la República Dominicana sobre este aspecto y la libertad de expresión.

Además, la falta de interés de sus miembros de apoyar las actividades de los gremios, al menos que no se trate de otorgamiento de pensiones, procesos, en lo que desgraciadamente son incluidos muchos que nunca han pisado la sede de las dos instituciones, y ni siquiera pagado sus cuotas, en perjuicios de muchos militantes y gremialistas, y de otros que están envejecientes. lo que se han convertido en una estafa.

También, podemos citar la apatía de muchos de los nuevos egresados de inscribirse en el CDP o en el SNTP, lo que no ocurría en las décadas de los 70s y 80s. A esto hay que agregarle, que parte de la juventud de estos tiempos carece de valores cívicos, de sentimientos patrios, de luchar y de trabajar en favor de los demás. Estos viven ahora la época de los likes, del logaritmo, de la superficialidad, del Facebook, del Instagram y del Tik Tok.

Auditoría

Hacemos este recuento, que lo vamos ir detallando en varios artículos, porque el pasado sábado, 5 de septiembre del 2026, asistí a una asamblea ordinaria del CDP, realizada en el paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la que el representante de la empresa E. W. Consulting, waldy Alexander Sosa Flores, ofreció los resultados de una auditoría que realizó esa firma a la llegada de la nueva directiva del CDP, hace un año, encabezada por Luis Pérez, lo que constituyó una buena iniciativa.

Pero, durante su participación, hubo una afirmación del señor Sosa Flores que me llamó la atención, al decir, que para realizar la auditoría tuvieron muchos problemas porque el sistema contable del CDP prácticamente es inservible y los datos fueron escasos, por lo que tuvieron que ingeniársela para conseguir las informaciones que necesitaban.

Sobre ese tema, versará mi segundo artículo, en el que voy a hacer un recuento histórico de este problema, que viene de lejos, que incluye robos, malversación de fondos, distracciones y otras cosas, y que ninguna de las directivas ha corregido.

Sobre la asamblea debo decir, que fue concurrida y que se realizó más o menos de forma exitosa. Tuvo la novedad de que la directiva realizó por primera vez una rifa de electrodomésticos. Felicidades.

Sobre la parte negativa debo decir, que algunos de los expositores se extendieron demasiado, que entre parte los miembros del CDP, o por lo menos de los que asisten a las asambleas, hay muchos que tienen problemas de salud mental, porque toman un turno por hablar, otros se extienden en discursos fuera de orden y otros hablan demasiado disparates.

Yo, sólo hice una pregunta corta, y no quise referirme a los informes ni a lo expresado por el señor Sosa Flores, porque la asamblea se había extendido y sabía que no me iban a escuchar, por lo que preferí mejor escribir, como lo estoy haciendo.

jpm-am