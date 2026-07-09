David Collado: ¿cómo lograr liderar simpatías en silencio? (OPINION)

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POR ALEJANDRO SANTOS

Con frecuencia nos preguntamos: ¿son creíbles las encuestas que se hacen lejos de los procesos electorales, o se utilizan para inducir simpatías?

¿Qué le pasa a David Collado, quien “supuestamente” aspira a la nominación presidencial en el PRM, que se ha quedado en la trinchera del Ministerio de Turismo, mientras otros proyectos presidenciales se desenvuelven libremente en sus labores proselitistas?

¿Cómo lograr liderar simpatías en silencio?

¿Por cuáles razones David aparece encabezando encuestas cuando no se ha presentado oficialmente un proyecto presidencial?

Es un secreto a voces que detrás del proyecto de Collado existe el patrocinio de una parte importante del sector empresarial de nuestro país, un núcleo que posee un gran patrimonio económico y tiene incidencia en diversos sectores estratégicos y medios de comunicación.

Esa fuerza podría considerarse uno de los principales factores que explican los números de las encuestas, sean estos reales o ficticios.

Resulta curioso ver los datos de Gallup de mayo 2026, que coloca a Collado entre los presidenciables de todos los partidos con un 26%, contra Leonel con un 22%, Omar Fernández con 17%, Carolina Mejía con 12% y Abel Martínez con un 8%.

Dentro de los aspirantes en el PRM la ventaja es mucho mayor: David Collado aparece con 61.8%, contra Carolina Mejía con 21.1%, Raquel Peña con 2.5%, José Ignacio Paliza con 1.3%, Guido con 1%, Yayo con 1% y Wellington con 0.8%. Esto significa que, según esa encuesta, las cosas están bastante definidas dentro del partido de gobierno.

Los datos de Gallup revelan que estamos frente a un fenómeno político-electoral. Hay que preguntarse: ¿cómo alguien que casi no habla, que no acude a entrevistas, que no está activo en manifestaciones políticas públicas, logra alcanzar esas cifras de preferencia?

¿Cuál es la magia de David Collado? ¿Qué estrategia tan perfecta ejecuta? ¿Cómo ha logrado ser tan conocido en la geografía nacional? ¿Cómo ha logrado que la población se identifique con él sin haber estado vinculado a una hazaña trascendental histórica y política?

Trayectoria

David ha contado en su trayectoria con el apoyo de ese sector empresarial. Su carrera se inicia como diputado entre 2010 y 2016, y luego como alcalde del Distrito Nacional entre 2016 y 2020, ambos cargos ubicados particularmente en la geografía de la capital. Actualmente se desempeña como ministro de Turismo, una función que también se circunscribe a un sector específico.

Hay que destacar que es una verdadera proeza alcanzar posicionamiento en las simpatías políticas en todo lo ancho del territorio dominicano, habiendo desempeñado funciones únicamente en la capital y en el sector turístico.

Inevitablemente llegará la hora de la verdad, cuando los números que hoy se registran se pongan a prueba en las urnas. Solo entonces sabremos qué ha estado detrás de este extraño fenómeno: un aspirante que, manteniendo un silencio estoico frente al activismo permanente de los demás precandidatos, ha logrado dominar las preferencias electorales dominicanas.

JPM