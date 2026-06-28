Danilo Medina asegura que la población está «desengañada»

SAN JOSE DE OCOA.- El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este domingo que continuará la incorporación de dirigentes, militantes y simpatizantes provenientes de otras organizaciones políticas a las filas peledeístas, fenómeno que atribuyó al creciente descontento de la población con la gestión del Gobierno.
Las declaraciones fueron ofrecidas al concluir una asamblea provincial del PLD celebrada en San José de Ocoa, donde afirmó que quienes se integran al partido lo hacen por iniciativa propia y no como resultado de una estrategia de captación.
«Ellos nos están buscando. Nos están llamando para que les abran la puerta del PLD, y los recibimos con mucho gusto, porque se han dado cuenta de una realidad: con el PLD se vivía mejor», expresó el exmandatario.
Medina sostuvo que existe un creciente desencanto con la actual administración y aseguró que parte de la ciudadanía lamenta no haber respaldado al PLD en las pasadas elecciones.
«La gente está desengañada. Totalmente desengañada. No fue que la gente dejó al PLD; es que no votó en las elecciones», manifestó al referirse a los niveles de abstención registrados en los comicios.
Asimismo, afirmó que el actual Gobierno llegó al poder con el menor nivel de respaldo electoral de la historia democrática del país, al señalar que «27 de cada 100 dominicanos con derecho al voto apoyaron al PRM, mientras los demás votaron por la oposición o se abstuvieron».
El dirigente político consideró que muchas de las personas que no acudieron a las urnas ahora entienden que su decisión incidió en la situación que atraviesa el país.
En otro orden, Medina sostuvo que la República Dominicana experimenta un retroceso en distintos ámbitos y criticó el manejo de las finanzas públicas por parte del Gobierno, al asegurar que el incremento del gasto corriente y del endeudamiento limita la capacidad de inversión del Estado.
Asamblea provincial
La actividad se desarrolló en la cancha del Club Deportivo Pueblo Arriba y reunió a dirigentes nacionales, provinciales y municipales del PLD.
Durante el encuentro participaron el secretario general del partido, Johnny Pujols; los vicepresidentes Zoraima Cuello e Yván Lorenzo; el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal; Lidio Cadet; Rubén Bichara y otros miembros del Comité Político.
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al profesor Juan Bosch, con la colocación de un retrato y una ofrenda floral en conmemoración de su natalicio y del Día de la Confraternidad Peledeísta.
Al concluir la asamblea, el PLD juramentó a un centenar de nuevos miembros y dirigentes que se incorporaron a la organización mediante el programa «De Vuelta a Casa».
of-am
Tiene todas la razón tu tenia k estar preso
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LAS EVIDENCIAS CONFIRMADAS DICEn QUE EL Y SUS FAMILIARES SON VULGARES LADRONES,ENTONCES SUS PALABRAS SON UNA PILA DE MIE-RDA OFENDEN,ENSUCIAN A NUESTRO PAIS.Ese carajo al igual que Leonel deben estar muy mal presos arrancarle el mas minimo centavo robado,recursos que pertenece al pueblo Dominicano.
Es cierto, pero este señor llamado Danilo Medina no tiene vergüenza
El k roba mucho sele pudre el cuuuuulo
Danilo Medina parece que está divariando
LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA NO IMPORTA EN QUE PARTIDO ESTE , SON LO MISMO PORQUE TODOS CREEN QUE LOS PROBLEMAS LO VA A RESOLVER EL LIDER DE ESE PARTIDO Y NO ES VERDAD. EL INSTRUMENTOPOLITICO MEJOR ACABADO QUE HA TENIDO LA REPUBLICA DOMINICANO LO CONSTRUYO JUAN BOSCH, CON FINES BIEN DEFINIDO DE HACIA DONDE QUERIA LLEVAR A SU PAIS, PERO EL PERSONALISMODE LEONEL Y DANILO DESTRUYERON .
2. SI LOS MUERTOS TUVIERAN CONTROL DE SUCUERPO Y SU PENSAMIENTO, JUAN BOSCH SE HUBIERA TAPADO LA CARA Y ACOSTADO BOCA ABAJO PARA QUE NADIE SEPA QUIEN ES, LLENO DE VERGUENZA PORQUE SUS ALUMNOS DISQUE MAS ABANZADOS TRAICIONARON A SU PUEBLO, LO TRAICIONARON A EL. EL PARTIDO UNICO EN AMERICA QUE FORMO JUAN BOSCH,, LO SEPULTARON LEONEL Y DANILO PORQUE LO CONVIRTIERON EN UN PARTIDO MAS DEL SISTEMA AL DEJAR DE CREAR CONCIENCIA Y DISCIPLINA A LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES.USTEDES DOS VIVEN HACIENDO CAMPAÑA PARA LOS ENEMIGOS PORQUE LOS QUE DIVIDEN PIERDEN.EL QUE APRENDE A DIIVIR RESTAR SIEMPRE PIERDE.
EL QUE APRENDE A DIVIDIR Y RESTAR SIEMPRE PIERDE.TODOS LOS QUE LE DAN ADMINISTRACION DE FONDOS DEL ESTADO SE CREEN LIDERES PORQUE LOS LIMPIA SACOS LE HACEN GRACIAS Y LE CELEBRAN LOS CUMPLEAÑOS DE ELLOS Y SU FAMILIA Y SE CREEN LIDERES ESO PASO CON LEONEL Y DANILO. NINGUNO DE LOS DOS HA CONQUISTADO UN MILITANTE NUEVO PARA SU PARTIDO COMO LO HACIA JUAN BOSCH SIN PARLE UN CENTAVO A NADIE. LO CONTRARIO UNO TENIA QUE PAGAR PARA ESTAR EN ESE PARTIDO.
2 JUAN BOSCH LE DEJO EL POTRERO LLENOS DE VACAS A LEONEL Y DANILO, COMO LEJO A PEÑA GOMEZ EN EL ACUERDO DE SANTIAGO EL PRD, CON MILLONES DE SIMPATIZANTES, PERO EN EL PLD, LEONEL Y DANILO LE TUMBARON EL ARBOL A LOS MONOS,ROMPIERONLA PUERTA DEL POTRERO Y CADA UNO SALIO SIN RUMBO FIJO SIN SABER PARA DONDE IBA Y AHORA NO HAY FORMA DE QUE VUELVAN A SU REDIR. ¿ESONS SON LIDERES?-
EL QUE APRENDE A DIVIDIR Y RESTAR SIEMPRE PIERDE.
La población está desengañada de ti, Dañino Mentira. Y tu cáncer, ¿cómo sigue?