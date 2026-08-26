Cuestiona crecimiento nómina pública y calidad de los servicios

Juan Ariel Jiménez afirmó que una de cada 7 personas que trabaja en el país lo hace para el Gobierno.

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SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Juan Ariel Jiménez, cuestionó el crecimiento de la nómina pública en República Dominicana y advirtió que este no se ha traducido en una mejora proporcional de los servicios que recibe la población.

En su artículo “Una nómina grande para resultados pequeños”, publicado en «Vanguardia del Pueblo», indicó que, según datos del Banco Central, durante el primer trimestre de 2026 el Gobierno contaba con 753,509 empleados, equivalentes al 14.6 % de los trabajadores del país.

“Dicho de una manera más sencilla: 1 de cada 7 personas que trabaja en República Dominicana lo hace para el Gobierno”, afirmó el economista.

Recordó que en 2019 los empleados públicos representaban el 13.7 % de los trabajadores y señaló que actualmente el empleo estatal equivale aproximadamente al 29.1 % de los empleos formales.

UN ESTADO CARO Y SERVICIOS DEFICIENTES

Jiménez cuestionó que el elevado gasto público no se corresponda con resultados satisfactorios en áreas esenciales como educación, salud y electricidad. “Tenemos una combinación bastante peculiar: un Estado caro y servicios públicos deficientes”, sostuvo.

Planteó una reforma que determine qué instituciones son necesarias y cuáles pueden ser eliminadas, fusionadas o sustituidas por mecanismos más eficientes.

También propuso fortalecer la carrera administrativa y seleccionar mediante concursos a los principales cargos técnicos de sectores como educación y salud, para evitar la sustitución constante de personal capacitado por cambios políticos.

El dirigente peledeísta aclaró que no plantea reducir empleados indiscriminadamente, sino revisar un modelo burocrático que, a su juicio, consume recursos sin generar resultados proporcionales.

Concluyó que el país no puede continuar financiando mediante impuestos y deuda un crecimiento burocrático que consideró descontrolado.

“Menos, es más, y en nuestro caso menos empleados públicos posiblemente llevarían a más resultados”, afirmó.

an/am