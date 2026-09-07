CUBA: Observatorio dice el 94% se hunde en la extrema pobreza

LA HABANA.– La crisis económica y social que atraviesa Cuba continúa profundizándose. El 94 % de la población vive en condiciones de extrema pobreza y ocho de cada diez cubanos han tenido que dejar de desayunar, almorzar o cenar durante el último año por falta de dinero o alimentos, según el IX Estudio sobre Derechos Sociales en la isla, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La investigación, basada en 1,318 entrevistas realizadas en 79 municipios del país, refleja un deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población.
El porcentaje de personas en extrema pobreza aumentó cinco puntos porcentuales en comparación con 2025, cuando el indicador se situaba en 89 %, de acuerdo con los parámetros utilizados en el estudio y el umbral de referencia del Banco Mundial.
Uno de los principales indicadores de la precariedad económica es el nivel de ingresos. El 68 % de los entrevistados afirmó que su hogar recibe menos de 20,000 pesos cubanos mensuales, una cantidad que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, según el informe.
APAGONES Y ALIMENTOS, PRINCIPALES PROBLEMAS
Los apagones encabezan la lista de preocupaciones de los cubanos. El 70 % de los encuestados los identificó como el principal problema que enfrenta la población.
Le siguen la crisis alimentaria, señalada por el 52 %; el elevado costo de la vida, con 45 %; las dificultades en el acceso a servicios sanitarios y medicamentos, 34 %; los bajos salarios, 27 %, y la inseguridad y violencia, mencionada por el 24 %.
La precariedad también se refleja en las condiciones de las viviendas. El estudio indica que el 47 % de los hogares necesita reparaciones, mientras que un 25 % requiere intervenciones urgentes y un 7 % se encuentra en condiciones que podrían representar un riesgo de derrumbe.
CRECE EL RECHAZO AL GOBIERNO
El deterioro económico está acompañado de un fuerte descontento con la gestión de las autoridades cubanas.
Según la encuesta, el 95 % de los entrevistados evalúa negativamente la gestión económica y social del Gobierno, frente a apenas un 3 % que la considera positiva.
Asimismo, el 84 % expresó desconfianza en las recientes medidas económicas adoptadas por las autoridades y considera que estas no contribuirán a mejorar la situación del país.
El OCDH señala además que el 76 % de los encuestados considera que cualquier proceso de cambio en Cuba debería incluir transformaciones tanto en el ámbito económico como en el político.
of-am-sp
YA ESTA CLOACA MEDIATICA NO LEVANTA NI CON VIAGRA Y NI CON UN TOYOTA LIFT
Y así hay estúpidos que al día de hoy defienden ese régimen de oprobios y de engaños, como aquí en R.D., todavía hay estúpidos descerebrados que defienden a La-dro-nel y a Dañino Manilo Mierdina Sánchez, unos delincuentes que deberían estar presos a cadena perrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrpetua …
Es lo mejor que ofrece el comunismo
donde quiera que pasa.
siendo ejemplo la URSS.
luego China que a tiempo se dio cuenta
que el modelo económico comunista.
era un fracaso y hoy en día son
en lo económico tan capitalista como
nadie.
no se equivocan esos dos modelos económicos
uno trae pobreza y miseria
el otro algo de prosperidad.
EEUU castigando una población entera por motivos espúreos!
TROGLODITA. CUBA SOBREVIVÓ EL EMBARGO GRACIAS AL APOYO DE LA URSS. PREGUNTATE PORQUE PUTIN O CHINA NO LE DA AYUDA ECONOMICA?
La verdad que hay que Cuba sufre hasta la guerra de la desinformacion mediatica, porque estos medios libelosos y amarillentos se ponen a hacerse eco de las diabluras que redactan los laboratorios perversos llenos de fake news y de granjas de bots. Veanse en el espejo del delincuente mercenario Fernando Cerimedo, personaje vinculado a carteles de drogas y que se le ha destapado un escandalo en Bolivia derechista y de arrodillados ante USA
Cualquier proceso de cambio en la derogación de las 243 medidas de guerra económica, fascita y de comercio, le vendria bien a los cubanos, para que sigan viviendo como Dios manda y su nacion siga siendo un faro de luz e independencia, libre de estas derechas corruptas, mafiosas y llenas de carteles de las drogas en Estados Unidos, Ecuador, Peru, Honduras, Argentina, Rep. Dominicana
Crece el rechazo al criminal y terrorista bloqueo que la impone de manera dictatorial el régimen tiránico presidido por un loco en estado de gravedad llamado Donald Trump, tremendo demonio que ha juntado a su lado a un grupo de esquizofrenico para desbaratar al mundo. Y lo peor es que China y Rusia no se dan ni por enterado. Mientras la dictadura Trumpista persigue y confisca cualquier barco que intente venderle petroleo, materias primas, medicin
TE DEJAN USAR EL INTERNET EN ESE ASILO MENTAL? MAL D I TO ZURDO DE MIERRR