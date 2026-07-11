CUBA: Crisis severa, protestas y presos en quinto aniversario 11J

La Habana (EFE).- Una profunda crisis económica y energética, protestas diarias por la falta de corriente y comida, y el aumento del número de presos por motivos políticos marcan este sábado el quinto aniversario del multitudinario estallido social del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.
El aniversario llega cuando se cumplen además seis meses del aumento de la presión de Washington, con un bloqueo petrolero -que ha paralizado la isla y deteriorado enormemente las ya precarias condiciones de vida- y nuevas sanciones, que ahuyentan a empresas extranjeras.
Sólo esta semana la isla ha sufrido dos apagones nacionales, con lo que suma cuatro en lo que va de año. No obstante, la situación no es mucho mejor en condiciones normales: La Habana recibe de media apenas una o dos horas de corriente al día y en las provincias los cortes pueden prolongarse hasta tres días consecutivos.
En este contexto, a diario se registran protestas, normalmente de decenas de personas que, de forma pacífica, principalmente en La Habana, exigen al Estado servicios básicos, como corriente, agua y alimentos.
El descontento social se expresa en cacerolazos, bloqueos de calles y quemas de basura.
Aires de protestas
Algunas voces de la disidencia cubana argumentaron que el 11J marcó una ruptura histórica e irreversible en la relación entre la sociedad y el Estado, y que el aire que se respira por estos días en la isla es de protesta.
“La profundización estructural de las carencias y de las desigualdades puede producir un evento parecido al del 11J”, sostiene el opositor cubano, Manuel Cuesta Morúa; mientras que la opositora cubana, Marthadela Tamayo, reconoce que desde el 11J no se ha visto una manifestación similar, «en el sentido de que fue masiva», y reconoce que la isla pudiera vivir otro 11J, pues «las condiciones actuales llevan a ello».
Presos políticos
Esta semana se cumplió el tiempo de cárcel de Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los rostros más visibles de la disidencia artística y el líder del Movimiento San Isidro, quien fue arrestado precisamente el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas.
El artista, de 38 años, extinguió el pasado 9 de julio su pena de cinco años por desacato y desórdenes públicos, pero no ha sido puesto en libertad.
La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó este sábado que ésta parece «una liberación condicionada al exilio».
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«EL MARXISMO LENINISMO, VENCERÁ AL REVISIONISMO» !!!
CON TRES PATINES, UNO SE DA CUENTA QUE LOS CUBANOS SABÍAN DEMASIADO Y QUE DIOS LOS CASTIGÓ.
«Cuba no es una amenaza, EE.UU. sí»: Díaz-Canel habla sobre la restauración de la energía bajo «el genocida cerco petrolero»
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dio este sábado detalles de los trabajos para restaurar el suministro eléctrico tras el apagón masivo en la isla, producido en medio del bloqueo impuesto por EE.UU. contra el país.
«La nueva caída del SEN [Servicio Electroenergético Nacional], con muy pocos días de diferencia, añade tensiones a la recuperación, pero los eléctricos no se rinden. Ya hay máquinas en arranque, otras sincronizando y subiendo cargas. Proceso muy complejo, bajo el genocida cerco petrolero», escribió en su canal de Telegram. El líder cubano destacó que «Cuba no es una amenaza, Estados Unidos sí».
Cerco energético El cerco energético impuesto por EE.UU. a Cuba, como parte del arreciamiento del bloqueo que pesa sobre el país caribeño desde hace más de seis décadas, es la causa de los recurrentes apagones. La situación empeoró ostensiblemente desde el pasado 29 de enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría el país caribeño para la seguridad del país norteamericano y la región. Entonces Trump también anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla,… Leer mas »
Jamas imaginabamos que en el año 2026 la potencia nuclear y terrorista mas cruel del mundo le tuviera la bota clavada en el cuello a Cuba, pueblo solidario y hospitalario. El narcoimperio, peor que los imperios Otamano, Romano, Ingles y Español, el del régimen Trumpista es una dictadura disfrazada de democracia, como han hecho todos estos diabolicos imperios. Amenazando a terceros paises y a sus lacayunos gobiernuchos, provocandole fraudes electo