Cuba anuncia la llegada de un grupo rescatistas a Venezuela

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LA HABANA 29 Jun.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha informado este lunes la llegada de rescatistas a Venezuela para contribuir a las labores de búsqueda y rescate de posibles supervivientes bajo los escombros de los edificios derrumbados por los potentes terremotos registrados el 24 de junio en el país y que han dejado de momento casi 1.500 muertos.

Rodríguez ha indicado en un comunicado que esta ayuda representa la «invariable solidaridad» de La Habana con Caracas, cuyo pueblo es un «pueblo hermano» de Cuba, tal y como ha resaltado.

El domingo, una brigada de salvamento y rescate procedente de Cuba llegó a Venezuela, y se espera que un segundo grupo con ayuda se desplace hasta el territorio venezolano, que hace frente a las duras consecuencias de los seísmos a medida que se registran réplicas.

El sábado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que las autoridades de la isla han mantenido el contacto con el Gobierno venezolano desde el primer momento de la tragedia para estar al tanto de la situación y prestar toda la ayuda posible dadas las circunstancias.

UN NACIONAL CUBANO MUERTO

Las autoridades han confirmado este mismo lunes la muerte de un nacional cubano por los terremotos. La directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos residentes en el Exterior, Ana Teresita González, ha señalado que se han recibido informaciones que confirman el «lamentable fallecimiento del ciudadano cubano Lupercio Adrian D’Pérez y Pando».

«Ha sido víctima de los terremotos ocurridos en Venezuela. Extendemos sentidas condolencias a familiares y amigos», ha aseverado González en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Asimismo, ha explicado que se mantiene el «contacto permanente» con las autoridades venezolanas, las asociaciones de cubanos y otras organizaciones para «conocer la situación de connacionales residentes en Venezuela».

of-am