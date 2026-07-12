Cuatro muertos deja ataque de Ucrania a zona controla Rusia

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ENERGODAR, Rusia.- Al menos cuatro personas murieron y cuatro resultaron heridas por el impacto de un dron ucraniano en la ciudad de Energodar, junto a la central nuclear de Zaporiyia, zona bajo control ruso.

«Es el día más sangriento hasta ahora en Energodar. Cuatro personas han muerto, dos mujeres y dos hombres, y cuatro están heridas, una de ellas de gravedad», informó el director de la operadora nuclear rusa Rosatom, Alexei Lijachev, en un comunicado.

Según Lijachev, el dron impactó cerca del ala infantil de un centro médico de Energodar y provocó incendios en dos tiendas de ultramarinos. Destacó que el ataque ocurrió dos días antes de una visita prevista del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

“Comenzó por la mañana. Civiles corrientes estaban en una parada de autobús, algunos de camino al trabajo, otros saliendo a pasear el domingo. Una mujer y cuatro hombres. Hablaban de algo. De repente, un operador de dron de combate ucraniano decidió que la soleada mañana de domingo debía comenzar con la destrucción de un grupo objetivo y dirigió su cuadricóptero directamente bajo la marquesina de la parada de autobús”, declaró Lijachev. Añadió que la marquesina “multiplicó el efecto destructivo”.

Por la tarde se registró un segundo ataque contra un vehículo que regresaba del campo. “Dentro había dos hombres y una mujer. Personas totalmente normales. Impacto directo de dron. Todos muertos”, indicó el director de Rosatom.