Cuatro equipos ganan en el el V Clásico Julio Lugo de Softbol

Ignacio Capellán y Jorge Casado, junto los invitados de honor, entregan una placa a Pedro Gómez, por la dedicatoria del V Clásico Julio Lugo de Softbol, en las categorías master para jugadores mayores de 45 años y sénior, para los que pasan de 50, versión 2026.

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SANTO DOMINGO, RD.– Con una jornada de cuatro partidos celebrada en los estadios de la Liga Villa Juana y Pepe Lucas, quedó inaugurada la quinta edición del Clásico Julio Lugo de Softbol, tradicional evento que reúne a destacados conjuntos en las categorías Sénior y Máster y que se ha convertido en un espacio de competencia y confraternidad deportiva.

En el encuentro inaugural de la categoría Sénior, Soft-Codia venció 9-8 a los anfitriones de la Liga Villa Juana, en un cerrado partido definido en el último episodio. Rafael Guzmán se acreditó la victoria, mientras Heriberto Núñez cargó con la derrota.

En la categoría Máster, Villa Juana consiguió su primer triunfo al imponerse 11-9 sobre San Jerónimo. Ramón Fermín, en rol de relevo, fue el lanzador ganador, mientras Manuel de Jesús Díaz sufrió el revés.

La acción se trasladó al estadio Pepe Lucas, donde Los Franklin superaron 13-12 a Villa Hermosa, en un duelo de constante intercambio de ventaja. Carlos Matos, quien lanzó un tercio de entrada como relevista, obtuvo la victoria y Casimiro Martínez fue el pitcher derrotado.

En el segundo encuentro, Villa Hermosa se recuperó y derrotó 9-2 a los Viejos Orientales, respaldado por una sólida labor monticular de Alberto de León, ganador del partido. Eliseo Contreras cargó con la derrota.

La ceremonia inaugural

La quinta edición del Clásico Julio Lugo está dedicada a Pedro Gómez, inmortal del deporte dominicano, como reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al deporte nacional. Entre sus principales logros figuran cuatro medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, dos en softbol y dos en béisbol.

Durante el acto protocolar, Ignacio Capellán, presidente de la Liga Villa Juana, pronunció las palabras de bienvenida y destacó la importancia de preservar un evento que reúne a jugadores de distintas generaciones alrededor del softbol y fortalece los lazos de amistad y confraternidad.

Capellán también resaltó el significado de rendir homenaje a la memoria de Julio Lugo, a quien definió como “un gran hombre del deporte, ido a destiempo”, y recordó su vínculo con la Liga Villa Juana.

La exhortación deportiva estuvo a cargo de Apolinar Durán, presidente de la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina), quien llamó a los participantes a competir con entusiasmo, respeto y espíritu deportivo.

De su lado, Sulky Caro viuda Lugo agradeció a los organizadores por mantener vigente el torneo y por permitir que cientos de jugadores se reúnan cada año para recordar con cariño y respeto la memoria de su esposo, Julio Lugo.

Como parte de la ceremonia, Pedro Gómez recibió una placa de reconocimiento por la dedicatoria del torneo, entregada por Ignacio Capellán y Jorge Casado, director general del evento.

Gómez agradeció el homenaje y realizó el lanzamiento de honor de la primera bola, recibida por Radhamés Hernández, con Manuel Lugo como receptor. Maritza de Lugo y Sulky Caro viuda de Lugo actuaron como árbitros.

El juramento deportivo estuvo a cargo de Amaury Roque, de la Liga San Jerónimo, quien fue reconocido como Jugador Más Valioso de la edición 2025.

Posteriormente, Jorge Casado, presidente del Comité Organizador, declaró formalmente inaugurada la quinta edición del Clásico Julio Lugo de Softbol.

Premios e incentivos

La organización anunció los incentivos que recibirán los equipos y jugadores más destacados del torneo.

Los campeones de las categorías Máster y Sénior recibirán RD$70,000 cada uno, mientras que los equipos subcampeones obtendrán RD$30,000.

Asimismo, los Jugadores Más Valiosos y los lanzadores más destacados recibirán premios de RD$10,000 cada uno.

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