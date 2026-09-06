Cuando RD tuvo dos presidentes y dos gobiernos 

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago de los Caballeros.

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POR JOSE ARMANDO TORIBIO

En 1857 la República Dominicana vivió una situación muy particular: hubo dos gobiernos que se disputaban el poder, producto de la llamada Revolución de 1857, iniciada en el Cibao.

¿Quiénes eran los dos presidentes?

Buenaventura Báez era el presidente constitucional y gobernaba desde Santo Domingo.

José Desiderio Valverde fue proclamado presidente por el movimiento revolucionario del Cibao, estableciendo un gobierno con sede en Santiago de los Caballeros.

¿Por qué ocurrió esto?

La revolución comenzó principalmente por el descontento contra el gobierno de Báez, especialmente entre comerciantes y productores del Cibao. Existían fuertes críticas por la situación económica y el manejo de la moneda y las finanzas públicas.

Los revolucionarios tomaron gran parte del norte del país y organizaron un gobierno provisional en Santiago, mientras Báez mantenía su gobierno en Santo Domingo.

Un dato histórico muy importante

Durante este período, Santiago tuvo una importancia política extraordinaria. La Constitución de Moca de 1858, considerada una de las más liberales y democráticas de la historia dominicana, surgió como resultado de este movimiento político.

En resumen:

Gobierno constitucional Buenaventura Báez. Santo Domingo

Gobierno revolucionario José Desiderio Valverde. Santiago

Sin embargo, la situación posteriormente cambió y Pedro Santana aprovechó la crisis política para regresar al poder.

Si quieres, también puedo explicarte paso por paso cómo comenzó la Revolución de 1857 en Santiago y cómo terminó con el ascenso de Pedro Santana. Es una de las etapas más interesantes de nuestra historia.

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