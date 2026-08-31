Cristian Rivera y Astin Jacobo serán exaltados pabellón SPM

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SAN PEDRO DE MACORÍS.– El exlevantador de pesas olímpico Cristian Rivera y el destacado propulsor del béisbol Astin Jacobo fueron escogidos para ingresar al Salón de la Fama del Deporte Petromacorisano, en reconocimiento a sus sobresalientes trayectorias y aportes al desarrollo deportivo.

El anuncio fue realizado por el presidente del Comité Permanente del Salón de la Fama, arquitecto Reymundo Gantier, quien informó que ambos serán exaltados durante el XV ceremonial, previsto para el domingo 13 de septiembre en esta ciudad.

Rivera, ganador de dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987, será exaltado por sus méritos como atleta y entrenador, mientras que Jacobo ingresará en calidad de propulsor.

Los dos nuevos inmortales se suman al reconocido narrador y cronista de béisbol Radhamés González y al tenista Nelson Guillermo Mallén, cuyas escogencias habían sido anunciadas previamente.

Cristian Rivera, figura de la halterofilia

Rivera comenzó su trayectoria deportiva en la gimnasia, disciplina en la que conquistó medallas de plata y bronce en los Primeros Juegos Deportivos de San Pedro de Macorís, en 1980.

Un año después incursionó en la halterofilia y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras de la disciplina. En los Juegos Deportivos Nacionales de San Pedro 1983 ganó tres medallas de oro, estableciendo récords nacionales.

Su principal actuación internacional se produjo en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987, donde obtuvo dos medallas de bronce y logró la clasificación para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

También conquistó dos preseas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santiago 1986.

Astin Jacobo, un legado al béisbol

Astin Jacobo nació en 1929 en el ingenio Consuelo y desde joven se destacó por su liderazgo comunitario y su compromiso con la juventud.

En 1951 inició una intensa labor social en Consuelo, donde impulsó programas familiares, deportivos y de formación juvenil. Encontró en el béisbol una herramienta para alejar a niños y adolescentes de las calles y creó ligas infantiles y juveniles bajo un modelo que combinaba disciplina académica y deportiva.

Como cazatalentos de los Astros de Houston contribuyó a abrir las puertas del profesionalismo a jóvenes prospectos de escasos recursos. Su trabajo ayudó a convertir a Consuelo en uno de los principales semilleros de peloteros del país.

Entre las figuras vinculadas a ese entorno se encuentran Rafael Batista, Sammy Sosa, Julio Franco, Juan Samuel, Alfredo Griffin y Rico Carty.

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