Crece descontento social en RD entre protestas y cacerolazos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El descontento social crece en República Dominicana con una nueva ola de protestas y cacerolazos en sectores de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Francisco de Macorís.

Los manifestantes reclaman contra el alto costo de la canasta básica, los apagones recurrentes, el aumento de los combustibles y denuncias de corrupción en distintas instituciones del Estado. En Villa Juana, Los Mina, Cristo Rey y Los Alcarrizos, vecinos salieron a las calles con calderos y cucharones desde las 8:00 de la noche, en jornadas convocadas por redes sociales bajo el lema “Ya no aguantamos más”.

En Santiago, grupos de amas de casa y motoconchistas se concentraron en la avenida 27 de Febrero y en el sector Pekín. “La comida sube todos los días, la luz se va 6 horas y la gasolina no baja aunque el barril baje”, dijo Maribel Tavárez, comerciante de Gurabo.

APAGONES Y COMBUSTIBLES

Las protestas coinciden con un aumento del 25% interanual en el precio de la gasolina y del 30% en el diésel, según datos recientes. A esto se suma una tanda de apagones de hasta 8 horas diarias en circuitos no prioritarios, admitida esta semana por las EDE.

A ello se suman las denuncias por presuntos abusos policiales y el reclamo de mayores garantías en materia de seguridad y derechos ciudadanos.

El clima de inconformidad se ha intensificado tras la muerte de un joven de 19 años a causa de un disparo de un policía, hecho que provocó indignación en amplios sectores y reavivó las críticas al proceso de reforma de la Policía Nacional y al uso de la fuerza por parte de los agentes.

El Gobierno atribuye los apagones al déficit de generación por la salida de varias plantas y al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios del crudo.

El presidente Luis Abinader aseguró el lunes que “se trabaja 24/7 para estabilizar el sistema” y anunció que el subsidio a los combustibles se mantendrá “mientras sea necesario”.

RESPUESTA OFICIAL Y CLIMA POLITICO

El Palacio Nacional no se ha referido directamente a los cacerolazos. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, llamó al diálogo y pidió “no politizar el malestar legítimo de la gente”.

Dirigentes de oposición del PLD y Fuerza del Pueblo respaldaron las protestas. “El pueblo está hablando en las calles porque no lo escuchan en los despachos”, declaró un vocero de la FP.

Organizaciones sociales convocaron a una “gran cacerolada nacional” para el próximo viernes 11 de julio a las 8:00 de la noche. Colectivos como Somos Pueblo pidieron que las manifestaciones sean pacíficas.

Analistas advierten que el malestar social se da a 10 meses de las elecciones municipales de 2027 y en medio de la discusión del Presupuesto 2027.

La inflación interanual se ubicó en 4.1% en junio, pero alimentos y transporte registran alzas por encima del 7%, según el Banco Central.