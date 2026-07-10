Crece descontento social en RD entre protestas y cacerolazos

SANTO DOMINGO.- El descontento social crece en República Dominicana con una nueva ola de protestas y cacerolazos en sectores de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Francisco de Macorís.
Los manifestantes reclaman contra el alto costo de la canasta básica, los apagones recurrentes, el aumento de los combustibles y denuncias de corrupción en distintas instituciones del Estado. En Villa Juana, Los Mina, Cristo Rey y Los Alcarrizos, vecinos salieron a las calles con calderos y cucharones desde las 8:00 de la noche, en jornadas convocadas por redes sociales bajo el lema “Ya no aguantamos más”.
En Santiago, grupos de amas de casa y motoconchistas se concentraron en la avenida 27 de Febrero y en el sector Pekín. “La comida sube todos los días, la luz se va 6 horas y la gasolina no baja aunque el barril baje”, dijo Maribel Tavárez, comerciante de Gurabo.
APAGONES Y COMBUSTIBLES
Las protestas coinciden con un aumento del 25% interanual en el precio de la gasolina y del 30% en el diésel, según datos recientes. A esto se suma una tanda de apagones de hasta 8 horas diarias en circuitos no prioritarios, admitida esta semana por las EDE.
A ello se suman las denuncias por presuntos abusos policiales y el reclamo de mayores garantías en materia de seguridad y derechos ciudadanos.
El clima de inconformidad se ha intensificado tras la muerte de un joven de 19 años a causa de un disparo de un policía, hecho que provocó indignación en amplios sectores y reavivó las críticas al proceso de reforma de la Policía Nacional y al uso de la fuerza por parte de los agentes.
El Gobierno atribuye los apagones al déficit de generación por la salida de varias plantas y al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios del crudo.
El presidente Luis Abinader aseguró el lunes que “se trabaja 24/7 para estabilizar el sistema” y anunció que el subsidio a los combustibles se mantendrá “mientras sea necesario”.
RESPUESTA OFICIAL Y CLIMA POLITICO
El Palacio Nacional no se ha referido directamente a los cacerolazos. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, llamó al diálogo y pidió “no politizar el malestar legítimo de la gente”.
Dirigentes de oposición del PLD y Fuerza del Pueblo respaldaron las protestas. “El pueblo está hablando en las calles porque no lo escuchan en los despachos”, declaró un vocero de la FP.
Organizaciones sociales convocaron a una “gran cacerolada nacional” para el próximo viernes 11 de julio a las 8:00 de la noche. Colectivos como Somos Pueblo pidieron que las manifestaciones sean pacíficas.
Analistas advierten que el malestar social se da a 10 meses de las elecciones municipales de 2027 y en medio de la discusión del Presupuesto 2027.
La inflación interanual se ubicó en 4.1% en junio, pero alimentos y transporte registran alzas por encima del 7%, según el Banco Central.
Si usted hace una comparacion entre las grandes obras que construye el presente gobierno y las protestas de grupos manipulados por los partidos de oposicion lo cierto es que la diferencia es abismal. Es cierto que se han producido aumentos en el costo de la vida, pero estamos frente a una crisis generada por cuestiones internacionales. Con mucho tiempo lo advirtio el Partido Nacionalista Dominicano ( PND ). Sin embargo los principales partidos
Pero y no dijeron que los apagones se acabarian con la entrada del complejo electrico de Manzanillo?
El PU-PU y los ladrones del PLD, se han activado, tratando de pescar en río revuelto. Estan sacando lo que se robaron y utilizando a TONTOS ÚTILES para esa mafia de ladrones. Quieren volver a seguir saqueando el país, haciéndolo lo que siempre han hecho, chanchullos, tráfico de influencias, secuestrar al país para desvalijarlo a su antojo, y, estregárnoslo en la cara como siempre. LADRONAZOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Err diablo !
Todos Los funcionarios y ministros están robando muchisimo con todos los impuestos
Y quien los nombras Luis abinader corona
Diversas razones: Las pandillas oligarquicas se han apoderado hasta de los cargos estatales, el Ing. Manuel Estrella promueve que grupos de intereses demanden obras, pero que los TDR los escribe el mismo, ordena que los legisladores le aproeben prestamos y que se la adjudiquen a sus empresas. La terrible depredacion de las areas protegidas, la Bahia de Manzanillo y Estero Balsa, las amenzas mineras, desbaratando los rios y montañas
! A que los culpables son los HAITIANOS ILEGALES!