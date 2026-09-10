Copa Rotativa del PP Golf Club finaliza con éxito participantes

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PUERTO PLATA.- El Puerto Plata Golf Club agradeció a jugadores, patrocinadores, colaboradores y a toda la comunidad puertoplateña por el respaldo brindado a la 51ª edición de la Copa Rotativa de Golf, celebrada los días 29 de agosto, 4 y 5 de septiembre en las instalaciones del Playa Dorada Golf Course.

El tradicional torneo, considerado el segundo más antiguo de República Dominicana, reunió a más de 150 golfistas nacionales e internacionales en una jornada caracterizada por la competencia, la camaradería y el entusiasmo por el golf.

La edición de este año estuvo dedicada al empresario Fernando Ortega Brugal (Don Nano), en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al desarrollo del golf y al fortalecimiento del Puerto Plata Golf Club.

El presidente de la entidad, Juan Antonio Morales, destacó el respaldo recibido y afirmó que la participación de jugadores, socios, patrocinadores, colaboradores, caddies, voluntarios y demás sectores vinculados al evento fue determinante para alcanzar el éxito.

“Queremos agradecer de corazón a cada uno de los jugadores, socios, invitados, patrocinadores, colaboradores del Playa Dorada Golf Club, personal de apoyo, caddies, voluntarios y a toda la comunidad puertoplateña. Sin su compromiso y pasión, este evento no habría alcanzado el nivel de excelencia que vivimos”, expresó.

Morales resaltó que la Copa Rotativa se mantiene como un símbolo de unión y tradición en la región norte, y consideró que la mejor manera de homenajear a Don Nano fue mediante la realización de un torneo de alto nivel.

RECONOCIMIENTO A COLABORADORES

El Puerto Plata Golf Club extendió un reconocimiento especial a los participantes por su nivel competitivo y espíritu deportivo, así como a las empresas patrocinadoras que respaldaron la actividad con premios y aportes.

También agradeció al director del campo, Américo Núñez, y a su equipo por garantizar condiciones óptimas en el recorrido; a las autoridades locales y medios de comunicación por la cobertura ofrecida, y a las familias y aficionados que acompañaron la competencia durante las jornadas del torneo.

La institución reafirmó su compromiso de continuar promoviendo el golf en Puerto Plata y en el resto del país, utilizando el deporte como herramienta para fomentar valores como el respeto, la disciplina, la amistad y la sana convivencia.

of-am