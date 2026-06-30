Cooperativa dice cerró el 2025 con activos por 4,000 millones  

La XXXIII Asamblea General de la entidad fue desarrollada este 29 de junio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– La Cooperativa Empresarial informó que cerró el 2025 con un crecimiento sostenido en sus principales indicadores financieros, al alcanzar activos totales por RD$4,000 millones, aumentar su cartera de crédito en un 17 % e incorporar 1,800 nuevas empresas como socias.

Durante la XXXIII Asamblea General de la entidad, el gerente general, José Joaquín Suriel, destacó que la cartera de crédito pasó de RD$2,873 millones a RD$3,367 millones, tras una colocación de RD$1,800 millones y una recuperación de RD$1,500 millones.

INDUSTRIA, VIVIENDA, COMERCIO TRANSPORTE Y PRESTAMOS

Explicó que los recursos financiados se concentraron principalmente en los sectores industrial (28 %), vivienda (24 %), comercio (17 %), transporte (12 %), préstamos personales (16 %) y agroindustria (3 %).

Suriel indicó además que los pasivos crecieron un 15 %, al pasar de RD$2,398 millones a RD$2,756 millones, mientras que el patrimonio aumentó de RD$1,017 millones a RD$1,182 millones.

Agregó que el flujo operacional registró un incremento del 35 % respecto al año anterior y que las utilidades del período aumentaron un 26 %, reflejando una mayor eficiencia en la administración de los costos operativos y financieros.

RESPALDO FINANCIERO Y OPERATIVO DE LAS PYMES

El ejecutivo atribuyó parte de estos resultados al fortalecimiento del respaldo financiero y operativo a las pymes, lo que favoreció el ingreso de 1,800 nuevas empresas durante 2025.

La asamblea fue encabezada por el presidente del Consejo de Administración, Rafael Collado, quien reafirmó el compromiso de la cooperativa con la modernización tecnológica, la digitalización de sus procesos y la implementación de sistemas automatizados para ofrecer servicios más eficientes y seguros.

an/am