Continuemos con la Policía Nacional

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

El discurso de despedida del ex director de la Policía Nacional general Andrés Modesto Cruz Cruz, ha encendido la pradera temática dominicana; el General, hoy retirado por el Poder Ejecutivo, dejó claro en su discurso que perdió el puesto por hacer lo correcto, durante su dirección de la institución.

Al general Cruz Cruz, a quien no conocemos, no pensamos defenderlo de la andanada de acusaciones que se desatado en su contra por sus afirmaciones; pero el hecho cierto de tantas acusaciones que salen a la luz un día después que él es relevado del cargo, nos llevan a reflexiones un poco más profundas.

Preguntas

¿Por qué sus detractores, esperaron su destitución para azuzar la jauría mediática pagada con dinero del Estado en su campaña de descrédito?

¿Por qué si le interesaba el puesto del Director de Policía, no usaron sus influencias sobre el Presidente Abinader para conseguirlo antes?

¿Cuáles callos pisó el General en el esquema del poder, para cosechar una destitución en solo 180 días de gestión?

Bueno, existen muchas preguntas más que formular, pero centremos nuestra atención en estas tres; en la primera, cuando hablamos de la “jauría mediática pagada” nos referimos al 80% de la prensa condicionada por los diez mil millones de pesos mensuales de publicidad del Poder Ejecutivo; salvo honrosas excepciones, ese dinero no condiciona la dirección de las noticias nacionales.

Ahora, ¿Por qué no se usó esa influencia mediática antes de la destitución? Pues porque no sabían, que partido tomaría el presidente Abinader.

En la segunda de nuestras preguntas, la respuesta es simple y está sombreada sobre la página principal; no tenían los argumentos básicos para convencer al Presidente de la necesaria destitución del general Cruz Cruz.

Este Director de la Policía Nacional, estaba pisando callos neurálgicos en el corrupto desempeño de los enclaves policiales; pero no había pisado nada que tuviera que ver con el Poder Ejecutivo, por esa razón continuaba en el cargo.

Cómo argumentar ante el Presidente que, el General jefe de Policía debía ser removido, porque había enviado a la justicia a dos generales envueltos en un alijo de 200 kilos de polvo blanco; ese callo duele, porque envuelve 30 millones de pesos.

Pero, cuando el general Cruz Cruz se opone a que se designe un administrador civil, para los fondos de la institución del orden, y que además se le asigne un rango de general, entonces se monta en el zapato del Poder Ejecutivo y pisa el callo del Presidente; esto motiva su destitución.

¿Es Andrés Modesto Cruz Cruz honesto? Bueno, por lo menos en el caso de la droga actuó como debía; y este solo hecho dejaba al desnudo, todo el entramado de los que desde la institución viven y se enriquecen con el flagelo que más daño hace a la sociedad.

Esto no es una defensa al General destituido; simplemente demostramos que no hay tal reforma policial; esa institución sigue siendo un campo de batalla para determinar quien conduce las redes de su pequeña corrupción, la gran corrupción, está en otro lugar.

jpm-am