El Inmortal del Deporte Winston Royal recibe un reconocimiento de la Abasapema, que preside Fausto Paulino, junto a dirigentes deportivos de San Pedro de Macorís.

SAN PEDRO DE MACORÍS.- El club Todos Estrellas de Consuelo le barrió la serie semifinal al Centro, y Titanes de Miramar empataron con Correcaminos de Quisqueya, en los playoffs del 44 Torneo de Basket Superior de San Pedro de Macorís (TBS de SPM 2026).

Consuelo venció este lunes de manera aplastante al Centro, 113-56, en el segundo partido de la serie semifinal A, la cual barrió 2-0 y pactada a un 3-2, en opción a la Copa BanReservas.

Los partidos son disputados en la sede oficial del 44 TBS de San Pedro de Macorís 2026 el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, de esta ciudad.

Félix Jorge anotó 18 puntos, Jonathan Aquino 15, Ángel De León 14, Darlyn Thomas 13 y seis rebotes, Wilber Rivera 12 y siete rebotes, Dioris Joseph y Jeury Alejandro 10 cada uno.

Por Centro, Daniel Rodríguez anotó 16 puntos y Gerardo Bremen coló 15 más ocho rebotes.

Miramar empata 1-1

En la serie semifinal B, empate 1-1 y a un 3-2, los Titanes de Miramar triunfaron 77-76 a los Correcaminos de Quisqueya, con los canastos decisivos de Reinny Faustino y Wilson Valdez.

Faustino encestó un lance libre con 4:0 segundos del final para romper un empate 76-76 y a la postre darle la victoria a los Titanes, 77-76. Previo, con una desventaja 74-76, Valdez acertó un lance de dos puntos que igualó la pizarra 76-76 con 23 segundos del último cuarto.

Faustino logró 15 puntos y cinco rebotes, Valdez 19, Edison Montilla 16 tantos y 13 capturas, Misael Saunders 12 y 13 atrapadas, y el U22 Ámbel Fermín tuvo nueve y 10 atrapadas.

Por Quisqueya, el debutante refuerzo santiagués Oliver García anotó 25 puntos, José Familia 15 tantos y 14 rebotes, Nathanael Holguín 14, Giancarlo Acosta 12, ocho rebotes y seis pases.

La justa la organiza la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), que preside Fausto Paulino, y Carlos Dijol, de tesorero, con José Altagracia Hazím Torres, rector de la Universidad Central del Este (UCE), está a la cabeza del Comité Organizador del 44 TBS SPM 2026, y dedicada a Calazán Omar Cepeda Polanco, ex presidente de Abasapema.

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