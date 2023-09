Consciencia, conciencia y química: un comentario

El autor es químico. Reside en Santiago, República Dominicana.

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

Se tiene aproximadamente 8 meses escribiendo un texto breve cada semana. Estos escritos tienen el objetivo de divulgar conocimientos de química de una forma simple, y al mismo tiempo, guardando la máxima rigurosidad científica.

En cada entrega se trata de llevar un mensaje educativo y orientador. Que sirva para que se cambie la visión de que la química es una ciencia difícil y aburrida. De que es una ciencia exclusiva de unos señores especializados e inteligentes que visten de bata blanca. No, es todo lo contrario. En cada actividad de la vida cotidiana podemos encontrar una vinculación directa con la química, siempre que haya materiales involucrados. Cualquier persona puede aprender química.

Cuando se hace de la redacción una costumbre, se pueden visualizar detalles menores entre dos palabras que en apariencia son idénticas. En este sentido, en esta entrega se quiere compartir parte de un aprendizaje filosófico que se ha adquirido en estos meses. Además, cómo la comprensión de los conocimientos de química puede llegar a modificar la conducta del ser humano.

El diccionario de la lengua española define la palabra consciencia como “conocimiento espontáneo y capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella”. Mientras que la conciencia es “conocimiento del bien y el mal. Sentido moral o ético propios de una persona. Conocimiento claro y reflexivo de la realidad.”

Quizás en este momento existe, al menos, un lector que no haya observado diferencia en las dos palabras definidas. Nótese que no es lo mismo consciencia que conciencia. La primera palabra contiene una ese (S) después de la primera “ene” (n). La segunda palabra no contiene “ese” (S).

En este texto interesa que se entienda que conciencia (sin la ese -S-) es una categoría exclusiva de los seres humanos. Sólo los seres humanos pueden tener conciencia. Según las definiciones dadas, algunos animales pueden llegar a tener consciencia (con la -S-).

No obstante, sólo los seres humanos gozan de tener consciencia y conciencia. Aunque, ocasionalmente haya seres humanos que muestren menos desarrollada la consciencia que ciertas especies animales.

Obsérvese, que el tipo de conocimiento que permite diferenciar el bien y el mal, pertenece a la conciencia. Este conocimiento implica capacidad de pensar y razonar. Es el conocimiento que nos permite conocer la realidad. Y es aquí, donde entra en acción la química.

La química es la ciencia que mejor permite conocer la realidad material, ya sea viva o muerta. Es conocimiento que se construye gracias a la capacidad de pensar y razonar del ser humano.

El entendimiento de la composición química de los materiales nos coloca frente a la realidad con un nivel de conciencia que nos hace respetarla y obedecerla. Así, la química es uno de los conocimientos que más contribuye a la creación de conciencia.

La conciencia hace del ser humano un ser pacífico o violento, y provoca que las personas sean prudentes antes de actuar.

En pocas palabras, en estos meses, uno de los mayores aprendizajes adquiridos ha sido entender que la química es conocimiento esencial para la adquisición de conciencia. Una persona con conocimientos de química ofrecerá mayores garantías de seguridad en su ejercicio técnico o profesional.

