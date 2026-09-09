Conmemoran en Puerto Plata 187 natalicio Gregorio Luperón

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PUERTO PLATA.- La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, junto a los ministerios de Defensa y Educación, la Gobernación Provincial, la Alcaldía de Puerto Plata y la Casa Museo General Gregorio Luperón, conmemoró el 187 aniversario del natalicio del general Gregorio Luperón, héroe de la Guerra de Restauración.

El acto patriótico comenzó con el enhestamiento de la Bandera Nacional y la interpretación del Himno Nacional, seguido de una invocación religiosa, la lectura de la orden del día, honores militares, una salva de 15 cañonazos y el depósito de ofrendas florales por representantes de diversas instituciones.

RECONOCEN LEGADO PATRIÓTICO

La ceremonia contó con la presencia del alcalde Diómedes Roque García, la gobernadora Claritza Rochtte Peralta y el director Regional de Educación, Luis José Sánchez Baldwin, entre otras autoridades.

El presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, destacó el legado político, militar y ciudadano de Luperón, a quien definió como un defensor de la soberanía nacional, la democracia y el régimen civil republicano.

Uribe resaltó la vigencia del pensamiento del prócer en el siglo XXI y citó una de sus frases: “El amor a la patria es el alma de todas las virtudes del ciudadano”.

HOMENAJE MILITAR Y ESTUDIANTIL

El general de brigada paracaidista Mauricio Ludovino Fernández, jefe del Comando Conjunto Norte del Ministerio de Defensa, pronunció palabras durante la ceremonia, mientras el coronel Sócrates Suazo Ruiz, historiador y director de Historia del Ministerio de Defensa, presentó una semblanza de Luperón.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de Rosa García Crespo, directora de la Casa Museo General Gregorio Luperón.

La jornada concluyó con una marcha militar-estudiantil en la que participaron cientos de estudiantes y profesores de centros educativos de Puerto Plata, desde la Puntilla del Malecón hasta el Parque Central Plaza Independencia, donde se encuentra la estatua ecuestre del héroe restaurador.

an/am