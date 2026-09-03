Congreso RD reconoce a doctor radicado en NY Ramón Tallaj

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SANTO DOMINGO.- El Congreso Nacional reconoció al doctor Ramón Modesto Tallaj por su trayectoria profesional, su liderazgo en el sistema de salud y la labor humanitaria que durante más de cuatro décadas ha desarrollado en República Dominicana y Estados Unidos.

La iniciativa fue promovida por el cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, quien conoció de cerca la labor comunitaria del médico y consideró que debía ser reconocida también en su país.

Vásquez relató que Tallaj no acostumbra recibir homenajes y que debió insistir para que aceptara inicialmente una distinción del Consulado. “Lo que usted ha hecho aquí, en la ciudad de Nueva York, la gente que vive aquí tiene que saberlo”, expresó. Más adelante, entendió que el reconocimiento no debía limitarse a Nueva York y gestionó que la propuesta llegara al Congreso Nacional. “Tenemos dominicanos que se agigantan en el servicio”, afirmó.

El acto estuvo encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Asistieron los senadores Alexis Victoria Yeb, Dagoberto Rodríguez Adames, de la provincia Independencia, y Carlos Gómez, de Espaillat, proponente de la resolución; los diputados Kenia Bidó, de ultramar, y Stalin Vásquez, de María Trinidad Sánchez, así como el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz; el exconcejal de Nueva York, Guillermo Linares, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Celines Toribio, entre otras personalidades.

La resolución del Senado destaca la calidad humana de Tallaj, su profesionalidad y su disposición permanente de servicio, especialmente en favor de personas de escasos recursos en Estados Unidos y otros países.

El senador Carlos Gómez resaltó la decisión del médico de poner sus conocimientos al alcance de quienes más lo necesitan, tanto en hospitales dominicanos como en centros de salud de Nueva York. Evocó los primeros años de Tallaj y lo describió como “un muchacho inquieto” que salió de la universidad convencido de que aún tenía mucho que aprender. “Aquel muchacho continuó inquieto. Continuó pensando: ¿qué puedo hacer mejor? Continuó preguntando: ¿a quién puedo ayudar?”, relató.

La Cámara de Diputados también lo reconoció por su labor altruista y filantrópica en beneficio de la salud pública y por su trabajo con comunidades inmigrantes.

Tallaj es médico internista certificado y acumula más de 40 años de ejercicio profesional. Antes de establecerse en Estados Unidos ocupó varias posiciones en el sector público de salud, entre ellas la de subsecretario de Salud Pública y Servicios Sociales.