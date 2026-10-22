Condenan pareja 30 años cárcel por tortura y asesinato de niña

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SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de cárcel a una pareja acusada de torturar y asesinar a una niña de siete años en el sector Los Guandules.

Yokeiry Coronado de la Cruz, tía de la niña, y su pareja, Jeider Montero Medina, además, deberán pagar una indemnización de cinco millones de pesos a la madre de la víctima, constituida en parte civil del proceso.

PATRÓN DE MALTRATO PROLONGADO

El Ministerio Público sustentó la petición de 30 años «en los maltratos reiterados que sufrió la niña y en las pruebas incorporadas durante el juicio, las cuales permitieron establecer que las lesiones no correspondían a un episodio aislado, sino que evidenciaban un patrón de maltrato prolongado, que culminó con la muerte de la infante».

Según la investigación, la niña se encontraba bajo el cuidado de los procesados, pero durante julio y agosto de 2025 Coronado «incurrió en actos de maltrato contra la niña, mientras que Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció».

El 16 de agosto de 2025, Coronado pidió ayuda a familiares porque la menor estaba convulsionando, y estos llamaron a los servicios de emergencia que poco pudieron hacer.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento y documentó los hallazgos relacionados con el maltrato reiterado, conforme al acta de levantamiento de cadáver, por lo que se ordenó el arresto de la pareja.

LESIONES «GROSERAS Y ABUSIVAS

«Durante el juicio, la forense Yudelin Villanueva aseguró que la niña presentaba un cuadro de «síndrome del niño maltratado», en tanto que el tribunal calificó las lesiones constatadas como «groseras y abusivas».

Entre las pruebas aportadas figuran fotografías que muestran quemaduras en las uñas y las palmas de las manos de la menor, que la presidenta del tribunal, Yissell Soto, calificó de «espeluznantes».

jt-am