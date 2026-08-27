Ven población RD enfrenta un rápido proceso envejecimiento

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento demográfico que llevará a que la población de 65 años o más pase de alrededor del 9 % actual a cerca del 17 % en los próximos 25 años, advirtió el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), doctor Demetrio Vicente Ureña.

Durante su participación en el programa «Gabinete Social Comunica», junto a Diana Mejía, directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor del CONAPE, Vicente Ureña destacó la necesidad de que el país se prepare desde ahora para responder al aumento de las necesidades de cuidado, protección social y atención integral de este segmento de la población.

El funcionario explicó que el CONAPE trabaja junto a distintas instituciones en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, al considerar que el envejecimiento poblacional incrementará la demanda de servicios y cuidados de larga duración.

“Las sociedades están envejeciendo y el desafío es que estemos preparados. No podemos dejarle esto solamente a la sociedad o a la familia; el Gobierno y el Estado tienen que acompañarlo”, afirmó.

PROTECCION FRENTE AL MALTRATO Y ABANDONO

Vicente Ureña informó que el CONAPE recibe diariamente denuncias relacionadas con maltrato, negligencia, abandono y conflictos patrimoniales que afectan a personas adultas mayores.

Indicó que estos casos no se limitan a familias de escasos recursos, y que ante cada denuncia la institución activa mecanismos de protección que incluyen asistencia legal y psicológica, evaluación social y coordinación con la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional.

PROGRAMAS DE ATENCION Y CUIDADO

Entre los programas que desarrolla el CONAPE destacó los Hogares de Día, donde las personas adultas mayores reciben atención de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En estos centros se ofrecen alimentación, servicios médicos y odontológicos, asistencia psicológica y actividades deportivas, culturales y recreativas, con el objetivo de mantener a los adultos mayores activos y vinculados con su entorno.

También resaltó el programa Familia de Cariño, mediante el cual familiares que durante largos períodos han asumido el cuidado de una persona adulta mayor pueden recibir apoyo económico, favoreciendo su permanencia en un ambiente familiar y de confianza.

Asimismo, informó sobre la formación de cuidadores en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). El plan piloto se desarrolla en Azua y Santo Domingo Este y contempla capacitación, pasantías en el CONAPE y posteriormente la prestación de ocho horas diarias de servicio, con una remuneración de RD$26,000 mensuales.

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