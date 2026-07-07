CONADIS entrega dispositivos reclusos centro Hara Nacionales

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VILLA MELLA.- El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) entregó dispositivos de apoyo a personas con discapacidad privadas de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, como parte de las acciones institucionales orientadas a garantizar el ejercicio de sus derechos y promover una vida con mayor autonomía e inclusión.

La entrega fue realizada por el director ejecutivo de CONADIS, Alexis Alcántara, atendiendo a una solicitud de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) con el propósito de contribuir al bienestar y la movilidad de las personas con discapacidad recluidas allí. correccional.

Fueron entregadas sillas de ruedas, bastones y muletas, dispositivos que favorecerán la movilidad, la autonomía y la vida independiente de los reclusos con discapacidad.

«En el CONADIS trabajamos para que ninguna persona con discapacidad quede excluida del ejercicio de sus derechos, independientemente de su condición o del lugar donde se encuentre. La entrega de estos dispositivos de apoyo representa una acción concreta para promover la autonomía, la dignidad y una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad privadas de libertad, reafirmando nuestro compromiso con una inclusión que llegue a todos los espacios», expresó el director ejecutivo del CONADIS.

Alcántara estuvo acompañado de María Suero, encargada de la División de Protección Social de la institución, quien participó en la coordinación y entrega de los dispositivos de apoyo.

Los equipos fueron recibidos por José Ignacio Narciso Adames, director del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, quien agradeció el respaldo brindado por el CONADIS en beneficio de los internos con discapacidad.

En la actividad también participaron Gauris Sisa, encargada de Salud de Servicios Penitenciarios y Correccionales; Andrea Sánchez, coordinadora del Departamento de Asistencia Legal Gratuita para Grupos Vulnerables de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP); y Francisco Salomé, defensor público y representante de la Comisión de Cárceles de la ONDP.

jpm-am