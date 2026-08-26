Comienza la carrera por el Óscar internacional a la mejor película

La ceremonia está prevista para el 14 de marzo de 2027.

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SANTO DOMINGO.- La carrera por el Óscar a la mejor película internacional ya comenzó, de cara a la 99.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, cuya ceremonia está prevista para el 14 de marzo de 2027.

Corea del Sur se sumó este martes a la competencia con “Possible Love”, del reconocido director Lee Chang-dong, filme que disputará el León de Oro en el Festival de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre.

La película representa el regreso de Lee al largometraje ocho años después de “Burning”, cinta que Corea presentó anteriormente a los Óscar y que superó el primer corte, aunque no llegó a las cinco nominadas finales.

REPÚBLICA DOMINICANA Y COLOMBIA

La producción dominicana “Melodrama”, de Andrés Farías, también figura entre las películas seleccionadas. La historia aborda el amor prohibido entre una viuda dominicana y un migrante haitiano, con las actuaciones de Mercedes Morales, Sarah Jorge León y Jimmy Jean-Louis.

Colombia competirá con “Llueve sobre Babel”, de Gala del Sol, una cinta de corte queer que combina fantasía y realismo mágico para abordar temas como la muerte y la culpa. La producción participó en el Festival de Sundance.

MÁS PAÍSES SE SUMAN

Entre las demás películas anunciadas figuran “Rose”, de Austria; “Like a Limbless Tree”, de Turquía; “Who is Still Alive”, de Suiza; “Flood”, de Eslovaquia; “A Foggy Tale”, de Taiwán, e “If Pigeons Turned to Gold”, de República Checa.

También aparecen producciones de Letonia, Kosovo y Lituania.

Para esta edición se espera un aumento en la cantidad de participantes debido a un cambio de reglas de la Academia, que incorporará automáticamente a la competencia las ganadoras de seis importantes festivales internacionales.

Las candidatas buscarán entrar en una lista corta de 15 películas que será anunciada a mediados de diciembre. De ese grupo surgirán las cinco nominadas al Óscar internacional.

an/am