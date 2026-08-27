Comediantes RD y PR hacen historia al llenar United Palace

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NUEVA YORK.- El humor latino vivió una de sus noches más memorables este sábado 15 de agosto, cuando DR vs PR Comedy Show reunió a más de 3,000 personas en el emblemático United Palace Theater, confirmando la consolidación de una propuesta que ya se posiciona entre los espectáculos de comedia latina de mayor impacto en la ciudad de Nueva York.

Durante más de tres horas, el histórico escenario de Washington Heights se convirtió en el epicentro del entretenimiento latino, con una producción que combinó comedia, música en vivo e improvisación, mientras el público respondió con risas, ovaciones y una constante interacción con los artistas.

Creado por Mr. Nueva Yol a finales de 2024, el concepto nació con el propósito de ir más allá de una rivalidad amistosa para destacar las experiencias migratorias compartidas, las tradiciones familiares y las vivencias cotidianas que unen a dominicanos y puertorriqueños dentro y fuera de Nueva York.

Tras el éxito de su primera edición, celebrada en enero de este año, el espectáculo regresó con una propuesta renovada y un elenco de reconocidas figuras del entretenimiento digital y la comedia. El evento fue organizado por Recognize The Talent, Fuser Productions y Mr. Nueva Yol, mientras que la producción estuvo a cargo de Iván Manito y el equipo de Media Pichardo.

MÚSICA, COMEDIA Y COMPETENCIA AMISTOSA

La dinámica del espectáculo enfrentó amistosamente a los equipos de República Dominicana y Puerto Rico mediante monólogos, improvisaciones y presentaciones musicales que elevaron la experiencia del público. En representación de Puerto Rico, la agrupación del reconocido salsero Frankie Negrón aportó el ritmo caribeño que acompañó la competencia, mientras que el merenguero típico Jomar Rodríguez «El de las Notas» hizo lo propio por la delegación dominicana, manteniendo la energía del teatro de principio a fin.

El equipo dominicano estuvo encabezado por Jay Ramírez, acompañado por Mr. Nueva Yol, Splou Yorkcity, Iván Manito (César Castillo), Tommy 5000 y DavinciBeau. Del lado puertorriqueño, el equipo fue liderado por Ken Starrrz, junto a Joselito Da Puppet, Sofsdope (Sofía Negrón), Willie Sweets, Fordhamoney y Ed Rodríguez.

El evento contó además con la conducción del comediante Chris Grant, quien fungió como host de la noche, y con la participación especial de reconocidas figuras de la comedia en inglés como Baby Daddy of Comedy, Fat Magic y Nemo -The Curl Plug.

RECONOCIMIENTO

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó al cierre del espectáculo, cuando los presentadores invitados, el creador de contenido Radel Ortiz y la actriz dominicana Dascha Polanco, reconocida internacionalmente por su participación en producciones como Orange Is the New Black, invitaron al escenario a Mike Fitelson, director ejecutivo (CEO) del United Palace Theater.

Ante un teatro completamente lleno, Fitelson entregó a los organizadores y al elenco el reconocimiento oficial por el sold out, destacando el impacto del proyecto como plataforma para el crecimiento del talento latino en uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Nueva York.

Visiblemente emocionado, recordó que durante sus 14 años al frente del United Palace ha presenciado miles de eventos, pero aseguró que esta presentación ocupó un lugar muy especial por lo que representa para la comunidad artística local.

«He estado aquí durante 14 años y probablemente he asistido a mil eventos en el United Palace. Este ha sido el mejor de todos», expresó ante la ovación del público.

El ejecutivo explicó que una de las principales misiones del teatro es impulsar el talento emergente de la comunidad y recordó que varios de los artistas que esa noche llenaron el auditorio comenzaron presentándose en el vestíbulo del United Palace ante apenas un centenar de personas.

«Nuestro sueño era ver a alguien pasar del vestíbulo al gran escenario, y esta noche ustedes hicieron realidad ese sueño. Ustedes llenaron el teatro», afirmó antes de entregar el reconocimiento a los organizadores y al elenco.

EL HUMOR LATINO CONQUISTA LOS GRANDES ESCENARIOS

Más que un enfrentamiento entre dos equipos, DR vs PR Comedy Show volvió a demostrar que la comedia puede convertirse en un puente para celebrar la identidad caribeña. En un mercado donde la comedia en inglés ha estado tradicionalmente dominada por figuras anglosajonas, el espectáculo evidenció el creciente espacio que están conquistando creadores dominicanos y puertorriqueños que desarrollan contenido y comedia en ese idioma sin perder la esencia de sus raíces y experiencias culturales.

Con un teatro completamente lleno y un elenco que reúne a millones de seguidores en plataformas digitales, DR vs PR Comedy Show reafirma que el humor latino continúa conquistando los grandes escenarios de Estados Unidos y confirma que una nueva generación de comediantes dominicanos y puertorriqueños está abriendo espacio, en inglés y desde sus propias historias, dentro de una industria tradicionalmente dominada por figuras anglosajonas.