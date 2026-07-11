Turismo entrega remozado el Alcázar; inicia alumbrado zona

Collado dijo este 10 de julio del 2026 que el objetivo es consolidar la Ciudad Colonial como uno de los principales destinos turísticos y patrimoniales del Caribe.

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Turismo, David Collado, entregó este viernes la restauración de la infraestructura del Museo Alcázar de Colón y dejó iniciados los trabajos del nuevo proyecto de alumbrado público de la Ciudad Colonial, como parte del proceso de revitalización del centro histórico de Santo Domingo.

Collado afirmó que ambas iniciativas forman parte del esfuerzo conjunto del Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para rescatar y embellecer la Ciudad Colonial, fortaleciendo su atractivo turístico y mejorando la calidad de vida de residentes y comerciantes.

Indicó que, gracias a estas intervenciones, alrededor del 10 % de los turistas que llegan al país visitan la Ciudad Colonial, generando un importante impacto económico.

RESTAURACIÓN DEL ALCÁZAR DE COLÓN

La recuperación del museo requirió una inversión superior a los RD$100 millones e incluyó la restauración de los espacios interiores, techos, patio y fachadas, así como la modernización de los sistemas eléctricos, climatización, drenaje, seguridad contra incendios y videovigilancia.

También fueron incorporadas facilidades de accesibilidad para personas con discapacidad y un nuevo paisajismo. La obra fue ejecutada por el CEIZTUR, en coordinación con la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. La nueva museografía del recinto se encuentra en proceso de instalación.

NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO

El proyecto de iluminación contempla una inversión cercana a RD$86 millones para modernizar y ampliar el sistema de alumbrado de la Ciudad Colonial.

Las labores incluyen la instalación de más de 2,000 luminarias LED de estilo colonial, nuevas columnas, brazos ornamentales y módulos de iluminación, impactando calles, plazas, parques y espacios emblemáticos del centro histórico.

Con estas obras, el Ministerio de Turismo busca fortalecer la seguridad, la eficiencia energética, la convivencia ciudadana y consolidar la Ciudad Colonial como uno de los principales destinos turísticos y patrimoniales del Caribe.

an/am