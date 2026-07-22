COE emite alerta en cuenca del río Nizao por trabajos en presa

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SANTO DOMINGO.- La presa de Valdesia, en la sureña provincia Peravia, pone en operación este miércoles dos turbinas hidroeléctricas y regula la compuerta de su contra embalse. Por ello el Centro de Operaciones de Emergencias exhortó a los residentes en la cuenca del río Nizao a no cruzar este afluente ni realizar actividades recreativas o deportivas mientras se realizan dichos trabajos.

Asimismo, recomendó mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el COE a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OPTIC y seguir los lineamientos de los organismos de protección civil.

Sobre esta situación el COE ha emitido el siguiente boletín informaftivo:

«OPERACIONES DE EMERGENCIAS C. O. E

Santo Domingo, D. N. 21de Julio,2026

NOTA INFORMATIVA

HORA: 11:00 pm

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo al boletín del Comité de Presas y Embalses del dia de hoy el cual nos indican que en la presa de Valdesia estarán entrando en operación las dos turbinas de la hidroeléctrica con una regulación de una compuerta en el contra embalse de las Barias con una salida de 60 mts3/s desde las Barias hasta la desembocadura del Rio Nizao en Palenque.

En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomienda a la población residente en la cuenca del Rio Nizao hasta su desembocadura en Palenque , provincia de San Cristóbal, no cruzar ni hacer uso de carácter recreativo o deportivo en dicha cuenca hasta que termine la operación de regulación de la presa de Valdesia.

RECOMENDACIONES:

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909 , 9.1.1, 462 de la OPTIC.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. ü no cruzar ni hacer uso de carácter recreativo o deportivo en la cuenca del rio NIzao hasta su desembocadura en Palenque, provincia de San Cristóbal.

JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA,

Mayor General ® E.R.D.

Director General del Centro de Operaciones de Emergencias “COE»

sp-am