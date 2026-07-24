CODUE cuestiona parámetros determinaron “hambre cero” RD

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SANTO DOMINGO.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica dice que no entendió que parámetros se tomaron en cuenta para decir que “hay hambre cero” en la República Dominicana.
El pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de la entidad, dijo que él desea saber cuándo y dónde fueron hechos, los estudios sobre el particular.
Señaló que durante sus visitas a diferentes zonas del país lo que ve es algo muy diferente, ya que hay muchas familias con serios problemas económicos para llevar el pan a su mesa.
sp-am
USTED TIENE QUE ENTENDER QUE EL LIDER NATURAL DEL PRM, SE LLAMA HIPÓLITO MEJÍA DOMÍNGUEZ Y QUE CUANDO SE HABLA » DE HAMBRE CERO», SE TRATA DE UNA HIPOLITADA DEL GOBIERNO.
Ahora seria el momento adecuado para que los multiplcadores de panes que supuestamente mencionan en sus verborrea de engaños aparescan multiplicando panes y llenando las panzas de esos que uds dice les falta comer..A VER TRAIGAN ASUS «BO RR EG OS» Y LLENEN SUS PANZAS QUE HOY HAY TELEFONOS CELULARES QUE LOS GRABARIAN MULTIPLICANDO PANES Y PECES…BALSA DE VIVIDORES..CRITICANDO A LOS OTROS CUANDO UDS SON PEORES PUES SOLO VENDEN ILUSIONES
USARON LA MISMA QUE USAN UDS LOS VENDE HUMO CON SU CAMINADOR SOBRE AGUA Y SU DIOS INVISIBLE…VENDEDORES DE HUMO QUE SOLO HACEN MILAGROS EN EL CUENTO ESE QUE LE DICEN BIBLIA.