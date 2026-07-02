CODESSD llama a fortalecer la prevención del acoso escolar

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SANTO DOMINGO. – El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) afirmó que el mayor reto frente al acoso escolar y digital no es endurecer las sanciones, sino fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de los centros educativos, tras la aprobación del nuevo Código Penal.

El planteamiento fue realizado durante el desayuno-conferencia “Gobernanza, Compliance y Protección Escolar: Desafíos Frente al Bullying y el Ciberbullying en el Marco del Nuevo Código Penal”, que reunió a especialistas, representantes del sector educativo y miembros de la sociedad civil.

PREVENCIÓN ANTES QUE SANCIÓN

El presidente del CODESSD, Samuel Cena, sostuvo que la inclusión del acoso escolar y el ciberacoso en el nuevo Código Penal representa un avance, pero insistió en que la prioridad debe ser crear una cultura preventiva.

Señaló que las escuelas necesitan herramientas, protocolos y mecanismos efectivos para proteger a los estudiantes y actuar de manera oportuna ante cualquier caso.

MAYOR RESPONSABILIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS

La abogada Julia Muñiz Suberví explicó que el nuevo marco legal y las recientes disposiciones del Ministerio de Educación convierten la prevención del acoso escolar en una responsabilidad institucional.

Indicó que los centros deberán implementar políticas de cumplimiento normativo (compliance), con protocolos claros, sistemas de detección temprana, documentación y seguimiento de los casos, además de procesos de gestión de riesgos.

GUÍA Y RECOMENDACIONES

Durante la actividad fue presentada la guía «Reflexión en los centros educativos: sobre la importancia del compliance y la prevención del acoso escolar y el ciberacoso», elaborada por Muñiz Suberví para orientar a las comunidades educativas.

El CODESSD recordó que en 2023 impulsó una propuesta para incluir el bullying y el ciberbullying en el nuevo Código Penal y exhortó a las escuelas a actualizar sus manuales de convivencia, capacitar al personal y fortalecer la colaboración entre familias, Estado y sociedad civil para garantizar entornos escolares más seguros e inclusivos.

an/am