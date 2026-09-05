COD y la Confederación Militar buscan fortalecer atletas de RD

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Confedfapnrd), mayor general Rafael Antonio Alegría Arias, visitó las instalaciones del Comité Olímpico Dominicano (COD), donde sostuvo un encuentro con su presidente, Garibaldy Bautista, con el propósito de fortalecer los vínculos entre el movimiento olímpico y los atletas militares y policiales.

Durante la reunión, que se extendió por aproximadamente una hora, Alegría Arias puso a disposición del COD el respaldo de las instituciones castrenses para continuar apoyando la preparación de los atletas que representan al país en competencias internacionales.

El titular de la Confedfapnrd, quien estuvo acompañado por el ingeniero Rafael Cordero Haché, afirmó que el deporte y la preparación de los atletas constituyen prioridades para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Siéntase con toda la seguridad de que seguiremos trabajando, que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional siempre van a estar pendientes de los atletas y sus entrenamientos para que las competencias sean siempre de alta competitividad”, expresó.

APORTE DE LOS ATLETAS MILITARES

Alegría Arias destacó además la contribución de los deportistas pertenecientes a las instituciones castrenses en la obtención de medallas para República Dominicana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

De su lado, Bautista valoró positivamente el encuentro y resaltó el respaldo que el movimiento olímpico recibe mediante la celebración de los Juegos Deportivos Militares y de la Policía.

El presidente del COD señaló que alrededor del 90 % de los atletas dominicanos de alto rendimiento pertenecen a alguna de las instituciones armadas.

“Hemos intercambiado impresiones e ideas con relación a esta nueva etapa de trabajo entre las dos instituciones y estamos prestos a trabajar de la mano”, manifestó Bautista.

El dirigente olímpico adelantó que próximamente realizará una visita de reciprocidad al mayor general Alegría Arias en sus oficinas, como parte del acercamiento entre ambas entidades.

La reunión reafirmó el interés de las dos instituciones en mantener una coordinación permanente para fortalecer la preparación y el desarrollo de los atletas militares y policiales que representan a República Dominicana en escenarios internacionales.

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