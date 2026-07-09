COD entrega suplementos nutricionales a federaciones

José Mera, Garibaldy Bautista, José Luis Ramírez, Emilio Valdez, en la entrega a Edwin Rodríguez y Antonio Vólquez, de las federaciones de gimnasia y karate.

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SANTO DOMINGO. El Comité Olímpico Dominicano (COD), junto con la Jefatura de Misión de la delegación nacional, inició la entrega de suplementos nutricionales de recuperación a las federaciones deportivas nacionales, como parte de la preparación de los atletas que representarán al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La primera entrega incluyó suplementos proteicos de la marca Immunotec (Immunocal), recibidos por el presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), ingeniero Edwin Rodríguez, y por Antonio Vólquez, representante de la Federación Dominicana de Karate.

El acto se realizó en uno de los salones del COD y estuvo encabezado por el presidente del organismo olímpico, Garibaldy Bautista, acompañado por el jefe de misión, José Mera; el subjefe de misión, José Luis Ramírez, y el asistente Emilio Valdez.

Durante la actividad, Ramírez destacó el compromiso asumido por el Comité Olímpico Dominicano y la Jefatura de Misión para respaldar la preparación de las federaciones y sus atletas, de cara a la principal cita multideportiva de la región.

Explicó que la entrega de estos suplementos forma parte del programa de apoyo integral a los deportistas, con el propósito de contribuir a su recuperación física y optimizar su rendimiento durante el proceso competitivo.

Los suplementos Immunocal son un complemento alimenticio rico en aminoácidos, diseñado para favorecer la recuperación muscular y reducir el impacto físico derivado de los entrenamientos y la competencia.

El COD informó que los productos serán distribuidos entre las distintas federaciones deportivas y los atletas que integrarán la delegación dominicana que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya ceremonia inaugural está prevista para el 24 de este mes.

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