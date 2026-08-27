COD destaca aportes del Foro Mujer en el Deporte en Perú

Dulce María Piña, junto a las participantes en el Foro Mujer en el Deporte.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD), Dulce María Piña, destacó la importancia del Foro Mujer en el Deporte, celebrado en Lima, Perú, con la participación de dirigentes, atletas, especialistas y representantes de organismos deportivos de distintos países de la región.

El encuentro, auspiciado por Panam Sports, tuvo como lema “Mujer y Liderazgo: Viejos prejuicios, nuevos desafíos” y estuvo centrado en el análisis del liderazgo femenino, la igualdad de oportunidades y los retos que enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo.

En la actividad también participaron el presidente del COD, Garibaldy Bautista, y el doble campeón olímpico Félix Sánchez.

Piña, quien preside la Comisión Mujer y Deporte del COD, representó al movimiento olímpico dominicano en este escenario internacional, donde se abordaron temas relacionados con la participación femenina en los espacios de toma de decisiones, el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, la equidad de género y la implementación de políticas que promuevan una mayor inclusión en el deporte.

La dirigente, inmortal del deporte dominicano en la disciplina de judo, compartió experiencias sobre los avances alcanzados por las mujeres en el deporte nacional y las iniciativas que desarrolla el COD a través de la Comisión Mujer y Deporte, enfocadas en la capacitación y promoción de la igualdad de oportunidades.

Durante las jornadas de trabajo, los participantes intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre la participación de la mujer en la gestión deportiva y analizaron los desafíos que persisten para alcanzar una representación más equilibrada en las estructuras directivas de las organizaciones deportivas.

Piña valoró el foro como un importante espacio de reflexión, aprendizaje y cooperación, al considerar que este tipo de encuentros contribuye a fortalecer el liderazgo femenino y facilita el intercambio de estrategias entre los comités olímpicos y las organizaciones deportivas del continente.

La exjudoca olímpica reiteró el compromiso del Comité Olímpico Dominicano de continuar impulsando la participación activa de las mujeres en todos los niveles del deporte y promoviendo condiciones que favorezcan su desarrollo y acceso a posiciones de liderazgo.

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