Coalición democrática opositora minoritaria

A principio del año 2010 la dirigente política y en ese entonces sindicalista Virtudes Alvares propuso una coalición opositora de los partidos minoritarios para elegir un candidato único en representación de todos y consensuando un proyecto común como agenda de desarrollo o plan de nación. Hoy vuelve a surgir el tema como “Coalición Democrática” en base a una agenda programática de consenso que ha sido propuesta por un grupo de destacadas personalidades de la llamada sociedad civil quienes entienden que es necesario para vencer en las próximas elecciones del 2020 al peledeismo gobernante.

En una de las presentaciones de motivación al fortalecimiento de “Coalición Democrática” a cargo del destacado comunicador Juan Bolívar Díaz se concluyo lo siguiente: “Los que nos hemos puesto al frente de la promoción de la Coalición, no perseguimos cargos electivos o gubernamentales y más bien nos constituiremos en fiscalizadores de los resultados. Pero también le hemos dicho a los partidos que son imprescindibles las candidaturas de dirigentes sociales y comunitarios, como nueva forma de hacer política, para dar real vigencia al propósito de alianza político social. Porque sólo incorporando a amplios segmentos de ciudadanos y ciudadanas distantes de la política tradicional, podremos superar la dominación que ejerce el PLD, con sus inmensas fortunas dispuestas para comprarlo todo. Salgamos a convencer a los dominicanos y dominicanas más preocupados de que tenemos que levantarnos de la pasividad, de la indiferencia, del puritanismo, del miedo y unirnos para el rescate de la nación.”

Me siento en la obligación de sugerir a los coordinadores de “Coalición Democrática” que es un error ver como positivo el que los dominicanos en capacidad de ser elegidos o de elegir no participen en política, ya que lo más conveniente y saludable es conquistar el interés de todo dominicano que tiene vocación de servicio y trayectoria ética en su historia de vida personal, profesional o laboral y familiar sean los que tomen parte de ello para contravenir y sanear la política tradicional que tanto daño y sufrimiento han causado a la patria dominicana, con la corrupción, el robo y malversación de los recursos públicos en general.

Promover y practicar la política Duartiana debe ser la ideología y el norte los dominicanos de buena voluntad y amor a la patria. Pues como lo planteara Juan Pablo Duarte la política es la ciencia más pura y digna, después de la filosofía la cual acede a los puestos públicos para ir a servir y trabajar por el bien común y la justicia social. Es esa aspiración la que debemos procurar como esencia de la política desde todas las perspectivas o variables.

Lo que sigue a continuación fue lo que escribí en esa fecha hace 9 años, aun se mantiene válido para la actualidad: “Luego de enterarme ligeramente del proyecto que ustedes tienen, de unir a todos los partidos minoritarios para las elecciones generales llevando un candidato único, me he sentido motivado y les manifiesto mi deseo y disposición de unirme a su causa, en este caso asesorando las áreas en las que me he desarrollado: Seguridad y Defensa Nacional.

Me permito plantearles someramente, que me propondría a trabajar en promover la unión de todos los estamentos del Estado que tienen participación en cuanto a la seguridad y defensa del país, como son la SCJ, la PGR, la PN, el DNI la FFAA, Interior y Policía entre otras.

Por otro lado, me permito hacerles algunas recomendaciones como apoyo al sincero proyecto que hoy ustedes plantean.

En RD y en muchos países se critica la gran inversión económica que absorben las campañas políticas. Creo que una forma de arreglar esa situación sería utilizando esos recursos económicos en la promoción y ejecución de proyectos y planes de nación que pretendan contrarrestar los flagelos que afectan el desarrollo de los Estados. Las propagandas, convinieran ser mostrándole a la ciudadanía los planes que se harían a través de las instituciones estatales, cómo se desarrollarían los mismos y dejarles la invitación de unirse a participar en los proyectos acordados. Cabe destacar, que el sólo hecho de ejecutar proyectos en pro del desarrollo de las comunidades y de la nación se hace propaganda directa y comprobada del tipo de gestión gubernamental que se pretende hacer.

Al momento de lanzar éste proyecto se debe hacer un magno evento con una intensa campaña donde se inviten todo tipo de personas sin discriminación sin tomar en cuenta antecedentes sin exclusión; deben invitar políticos de todos los partidos, profesionales de todas las áreas, de todas las clases hacerles partícipe de estas ideas a fin de que cada quien aporte de acuerdo a sus conocimientos y posibilidades. Entendemos que esa sería la mejor convergencia.

Dentro de la propuesta de la política y sindicalistas izquierda Virtudes Álvarez de producir una coalición de todas las fuerzas políticas minoritarias para llevar una plancha única a las elecciones venideras con el objetivo de que marque una diferencia en cuanto a la postulación no solo de un vicepresidente y un presidente, sino de toda una estructura de gobierno para dirigir el Estado de forma integral.

Como parte de esta propuesta está invitar a todos los especialistas, expertos, profesionales de las diferentes áreas para convertirse en líderes y protagonistas de cada área o función del Estado para los cuales deberán presentar y defender proyectos.

Reiteramos que el área que me propongo trabajar para aportar y unirme a éste proyecto es la “seguridad y defensa nacional”.

Para este tema debemos tomar en cuenta la alianza y sinergia que debe haber entre todos los sectores del Estado especialmente la Suprema Corte de Justicia, la PGR y los distintos organismos de seguridad y defensa.

Dentro de la forma de presentar dicha coalición quiero recomendar algunas ideas: En vez de proyectar un personaje, vender o promover el proyecto en conjunto y los beneficios sociales. Hoy día se critica a nivel internacional, no solo en RD la gran inversión propagandista que hacen los partidos políticos. Entiendo que es más factible, usar ese dinero de promoción para pagar estudios y proyectos de factibilidad, todos enfocados en un proyecto de nación.

Ejemplos: En vez de hacer 100 vayas con la foto de una persona, entiendo es mejor decir 2 o 3 frases que enfoquen el proyecto. “trabajaremos por un proyecto de nación” “Invitaremos a la real academia de la ciencia en sus diferentes áreas, auspiciaremos estudio para que sean apoyados por estas, y promoveremos como parte de ésta campaña cada uno de los proyectos a desarrollar en la campaña política” “Utilizar los recursos de la liga municipal para asesorar y pagar estudios y promover los proyectos que surjan de esos estudios, involucrándose en la planificación y supervisión en cada municipio a fin de ayudar a desarrollar la descentralización y la autogestión de los gobiernos locales, (como también se hace en Alemania).” “proponemos resolver el problema eléctrico” “Haremos una vista pública para resolver problemas”.

Como parte de cada uno de esos proyectos que debe realizar el Estado por áreas específicas, debe incluirse la orientación, motivación, participación de todos los ciudadanos interesados en aportar sus conocimientos en cuanto al renglón que corresponda del proyecto de nación.”

