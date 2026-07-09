COAJA entrega donaciones a juntas vecinos Buena Vista

José A. Tejeda, a la derecha, encabezó el acto de entrega

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JARABACOA.- el Consejo de Apoyo a Jarabacoa (COAJA) hizo diversas donaciones a juntas de vecinos del distrito municipal de Buena Vista.

Fueron entregadas 100 sillas, lonas, mesas plegables y grecas industriales, entre otros artículos, a las juntas Nuevo Renacer, La Milagrosa, Unidad y Progreso, Divino Niño Los Duranes, La Esperanza, Unidos Barrio Lindo, Caminando con Jesús, Unión Junta de Vecinos Buena Vista, Recta de Buena Vista, La Sabana Hatillo, Piedra Blanca de Hatillo, La Buena Fe, Acción y Fuerza (urbanización Jacquelín), La Manicera de Buena Vista y Caminando con Jesús de Llano de Hatillo.

La actividad fue encabezada por el presidente del Consejo de Apoyo a Jarabacoa, José A. Tejeda, quien reiteró el compromiso de la institución de continuar respaldando a las organizaciones comunitarias.

Participaron el teniente coronel José González, comandante de la Policía Nacional en Jarabacoa; el mayor Odenis Reyes, comandante de la DIGESETT; Leomaris Puntiel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de Jarabacoa; Olmedo Valdez, en representación del director distrital Stanley Ureña; el sargento Javiel Rosario, en representación de POLITUR; Ramón Emilio Abreu, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Buena Vista; y Faustino Abreu, tesorero de esa entidad.

Los representantes de las juntas de vecinos agradecieron el respaldo brindado por el COAJA, que contribuirá al trabajo que realizan en comunidades de escasos recursos.

jpm-am