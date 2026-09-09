CNM confirma a cinco jueces SCJ para nuevo período 7 años

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SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) confirmó a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para un nuevo período de siete años, tras concluir el proceso de evaluación de desempeño.

Los magistrados ratificados son Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

La decisión fue adoptada en virtud de las atribuciones conferidas al CNM por el artículo 179 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley núm. 138-11, y conforme a los criterios establecidos en el artículo 2 del Reglamento núm. 2-25 para la evaluación de jueces del alto tribunal.

Con esta ratificación, el Consejo dispuso dos vacantes adicionales a las cuatro existentes, por lo que el total de plazas a cubrir en la Suprema Corte asciende a seis.

El CNM informó que el proceso de recepción de propuestas y postulaciones permanece abierto. Las candidaturas podrán presentarse en la Secretaría del órgano, ubicada en la sede de la Suprema Corte de Justicia, hasta el 10 de septiembre, mientras que el plazo para formalizar las postulaciones vence el 15 de septiembre.

PERFILES JUECES CONFIRMADOS

Justiniano Montero Montero: doctor en Derecho por la UASD, con maestrías en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco y en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Juez de la SCJ desde abril de 2019, preside la Primera Sala, Civil y Comercial. Es representante del país ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, CIEJ, miembro del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial y coordinó la implementación de la Ley núm. 339-22 sobre uso de medios digitales.

Fran Euclides Soto Sánchez: doctor en Derecho por la UASD. Integra la Segunda Sala, Penal, tras desempeñarse como fiscal de carrera desde 2009. Desde 2022 preside la Comisión Ejecutiva de Tecnología del Poder Judicial y es juez líder del Programa de Optimización del Proceso Penal. Impulsó la modificación del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena, aprobada en 2025.

Samuel Amaury Arias Arzeno: licenciado en Derecho por la UNPHU, con máster en Resolución de Conflictos por la Universitat Oberta de Catalunya. Juez de la Primera Sala desde 2019, con más de 20 años de docencia y exdirector de la Escuela de Derecho de la PUCMM. Proponente del Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos. Presidió las comisiones de Gestión Documental y de Datos Abiertos. Recientemente defendió con calificación sobresaliente cum laude su tesis doctoral sobre acceso a la justicia civil de personas en condición de pobreza.

Anselmo Alejandro Bello Ferreras: doctor en Derecho por la UASD, con más de dos décadas en la carrera judicial desde 2000. Al ser designado en la SCJ en abril de 2019, era presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. Docente y articulista en materia civil e inmobiliaria, con maestrías en Relaciones Internacionales y postgrado en Metodología de la Investigación Avanzada por la UCSD. Integró la Comisión del Censo del Poder Judicial en 2020 y lideró la actualización normativa de la jurisdicción inmobiliaria.

Rafael Vásquez Goico: licenciado en Derecho por la Universidad Eugenio María de Hostos, docente de la UASD y autor de obras jurídicas. Juez de la Tercera Sala, de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo. Coordinó el Plan de Descongestión de la jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria y presidió la comisión de modificación del Reglamento Disciplinario de Jueces.