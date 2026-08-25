CNM concluye entrevistas de evaluación a jueces de la SCJ

La sesión estuvo encabezada por el presidente de la República y del CNM, Luis Abinader.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó este martes la jornada de entrevistas de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como parte del proceso establecido para determinar su permanencia o sustitución en el máximo tribunal del país.

La sesión estuvo encabezada por el presidente de la República y del CNM, Luis Abinader, y contó con la participación de los demás integrantes del organismo: Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Omar Leonel Fernández Domínguez, senador de la República; Rafael Tobías Crespo Pérez, diputado, y Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia y secretaria del CNM.

La jornada comenzó a las 9:00 de la mañana e incluyó entrevistas individuales a los magistrados Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico y Vanessa Acosta Peralta.

LAS EVALUACIONES

Las evaluaciones fueron realizadas conforme a las atribuciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura y al procedimiento establecido para la revisión del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Con las entrevistas realizadas este martes, el CNM agotó la etapa correspondiente a los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

El organismo informó que continuará con las actuaciones previstas para completar el proceso de evaluación y que comunicará oportunamente la fecha de la sesión en la que serán conocidos y decididos los resultados.

El Consejo Nacional de la Magistratura reiteró su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan cada una de las fases del proceso.

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