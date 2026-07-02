CMD denuncia abandono de hospitales Santiago Rodríguez

Elvis Lami hizo la denuncia junto a otros galenos este 1 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) filial Santiago Rodríguez denunció este miércoles las múltiples deficiencias que, asegura, afectan la atención de los pacientes en los hospitales de esa provincia en la Línea Noroeste.

Elvis Lami, presidente del gremio, señaló durante una rueda de prensa que una de los principales problemas es el deterioro de las instalaciones físicas del hospital de Monción.

Asimismo, el gremialista denunció la falta de médicos especialistas en los hospitales de Villa Los Almácigos, Monción y en el hospital general Santiago Rodríguez, ubicado en el municipio de Sabaneta.

CARENCIA DE EQUIPOS MEDICOS ESENCIALES

El galeno también alertó sobre la carencia de equipos médicos esenciales en el hospital general Santiago Rodríguez, entre ellos un tomógrafo, un mamógrafo y bandejas quirúrgicas, lo que limita la capacidad de respuesta del centro de salud.

Otra de las preocupaciones expuestas por el galeno fue la falta de pago de las guardias presenciales a los médicos sonografistas, quienes, según indicó, ofrecen servicios durante jornadas de 24 horas sin recibir la remuneración correspondiente.

an/am