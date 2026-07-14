Clínicas levantan suspensión de servicios a ADARS y ARS Futuro

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y la gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Aura Celeste Fernández, encabezaron este lunes una reunión con representantes de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), ARS Futuro, ARS Primera y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP).

En el encuentro se acordó dejar sin efecto el llamado a suspensión de servicios de salud para los afiliados de ADARS y ARS Futuro. Con esto, ANDECLIP levantó la medida anunciada y los usuarios podrán seguir recibiendo atención médica con normalidad en los centros afiliados.

Las partes se comprometieron a mantener abierto el diálogo y fijaron una nueva reunión para el próximo miércoles a las 4:00 p.m., con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo que garantice la continuidad de los servicios.

El Ministerio de Trabajo reiteró su compromiso con el diálogo y la concertación para preservar la paz laboral, fortalecer el sistema de salud y proteger los derechos de la ciudadanía.